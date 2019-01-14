"Нечестных больше", или почему состояние семьи Гриценко не сходятся с расходами

В субботу, 12 января, документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах подал Анатолий Гриценко, который позиционирует себя единственным выдвиженцем от демократических сил Украины. Это уже третья попытка политика попасть в кресло президента страны, несмотря на безуспешность предыдущих двух.

Главным предвыборным лозунгом кандидата штаб Гриценко выбрал очень красноречивое словосочетание "Честных больше". Собственно, поэтому УНН и решил проверить на честность самого выдвиженца, проанализировав данные из декларации о доходах его семьи, начиная с 2003 года.

Иждивенец

Первый вывод, который напрашивается, даже без глубокого анализа декларации полковника за 2017-й, учтенной уже как кандидата в президенты: Гриценко - иждивенец. Все имущество, а это 4 квартиры в столице (две из которых были приобретены в 2014-м и 2013 годах), дом (357,4 кв. м) и два земельных участка (2360 кв. м и 5829 кв. м) под Киевом (Обуховский район), автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска и ряд юридических лиц в частичной или полной собственности, принадлежат жене Гриценко - Юлии Мостовой. Она более чем вдвое богаче мужа с суммарным годовым доходом на уровне почти 375 тыс. грн.

Полковнику же пренадлежат только автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроцикл Yamaha VX700 2006 года выпуска.

На счетах у кандидата чуть более 130 тыс. долларов (в гривне средства на банковских счетах не сохраняет - ред.), из которых он получил проценты в размере почти 180 тыс. грн. Живет Гриценко на пенсию, суммарный годовой размер которой составил почти 140 тыс. грн, и на мизерную зарплату в 14,8 тыс. грн в год от НУ "Киево-Могилянская академия".

Дебет - кредит

Если же посчитать суммарный доход Гриценко с 2003-го по 2017 год включительно, получим сумму в 2 570 037 грн. Доход Мостовой за аналогичный период составил более 8 млн грн (8 070 819 грн). Суммарный доход семьи, вместе с сыном Глебом Разумковым, за 14 лет составил более 10 млн грн (10 640 856 грн).

И тут начинается самое интересное. Если суммировать ориентировочную стоимость движимого и недвижимого имущества, приобретенного семьей в период с 2013 года по 2017 год, а это 6 300 000 грн в 2013 году, 4 500 000 грн в 2014 году и 11 000 000 грн в 2016 году, то получим сумму, которая вдвое превышает легальные доходы семьи Гриценко и составляет 21 800 000 грн.

Когда же добавить к полученной цифре еще и расходы на отдых Гриценко за последние три года (а это 368 744 грн за билеты на самолет и проживание в гостиницах), то получается, что "дебет - кредит" финансового благополучия кандидата в президенты не сходится целых 12 143 200 грн. Можно предположить, что это, собственно, и есть тот показатель не такой уж и честности новоиспеченного выдвиженца, который мы публично призываем проверить НАПК.

Спонсорская помощь Пинчука

Исследуя налоговую декларацию дочери Анатолия Гриценко - Светланы, наткнулись на еще более интересные данные. Оказывается, что в 2013 году она получила больше, чем 124 тыс. грн перечислений от благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука - социальная инициатива". В 2014 году такие благотворительные отчисления от организации украинского олигарха выросли почти вдвое и составили уже около 244 тыс. грн. В 2015-м - чуть больше 113 тыс. грн, в 2016-м - около 245 тыс. грн, в 2017 году - более 355 тыс. грн.

В 2018 году Фонд Пинчука продолжил спонсировать дочь Гриценко, и сумма такой "помощи" составляла еще почти 330 тыс. грн. Таким образом, предполагаем, что за пять лет скрытое финансирование кандидата в президенты со стороны одного из самых богатых олигархов Украины вылилось в кругленькую сумму - более 1 400 000 грн. И это тогда, когда публичная риторика главы "честных" сводится к постоянным обещаниям побороть олигархат в стране и разрушить устоявшуюся традицию зависимости украинской власти от капиталов чиновников. Согласитесь, как-то не совсем честной выглядит поведение Гриценко в отношении потенциальных избирателей.

Предположение вместо заключения

Красноречивые цифры состояния и расходов, которые разошлись более чем на 12 млн грн, и системная и скрытая спонсорская поддержка Анатолия Гриценко со стороны Виктора Пинчука, очевидно, ставят под сомнение декларируемую честность и прозрачность выдвиженца в президенты. И, выводы, уважаемые читатели, делать только вам!

Редакция же УНН обращается ко всем заинтересованным сторонам указанного расследования с просьбой предоставить публичные объяснения относительно обнародованных фактов.