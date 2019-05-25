Мать пленного моряка: нашим ребятам в "Лефортово" не дают общаться между собой

КИЕВ. 25 мая. УНН. После нападения России 25 ноября прошлого года на украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и катер "Яны Капу", 24 украинских моряка оказались в плену и на скамье подсудимых. Украинских моряков удерживают в СИЗО "Лефортово" в Москве, и всем 24 украинским морякам российский суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября. О том, в каких условиях находятся захваченные украинские моряки, УНН рассказала мама одного из них - Владислава - Людмила Костышин.

- Расскажите, в каких условиях содержатся захваченные моряки?

- Ко мне звонил адвокат, был апелляционный суд, сказал, что сын в хорошем состоянии, жалоб на здоровье нет, волонтеры им поставляют продукты. Чтобы таких жалоб - нет. Одно-единственное, что нет писем. Из дома письма не приходят, им не дают общения, давят психологически.

Только пяти (из 24 - ред.) позволили телефонные звонки - за все время они смогли пообщаться со своими родными только в течение 5-8 минут. За все эти полгода это был единственный звонок. Мой сын домой не звонил еще. Ни разу за полгода не дали такой возможности. Мы спрашивали, нам ответили, что в "Лефортово" особый порядок, и когда будет его очередь, тогда он позвонит. Это так уже сейчас начали объяснять. А раньше говорили, что никаких свиданий, никаких телефонных звонков не дадут, пока не подпишет явку с повинной. Но они (незаконно заключенные моряки - ред.) никакой явки с повинной подписывать не будут, они все являются военнопленными, они следуют Женевской конвенции и никаких свидетельств там не дают.

- Все пленные в таких условиях?

- Да, все находятся в одинаковых условиях.

- Когда их удерживают в СИЗО, удается общаться между собой?

- Они все содержатся в СИЗО "Лефортово" в настоящее время, потому что сначала трое ребят, которые были сильно ранены, содержались в "Матросской тишине". Затем же их оттуда перевели в "Лефортово". Они между собой не общаются и не видятся. Единственное, что - их поделили на четверки, и они в таком составе видятся во время судебных заседаний.

- С кем вместе содержат в камерах?

- Есть сокамерники, но между собой они не пересекаются. Мы, родные, между собой уже все общаемся, стали как одна семья, и вот одна мама рассказала, что ее сын как-то сумел пообщаться с одним из наших, узнав, что тот сидит в соседней камере. Так они открывали окно и перекликались, так когда об этом узнали - запретили им даже окна открывать.

- Как часто наведывается украинский консул?

- Как нам говорил консул, они должны посещать каждые 2 недели, но получается только раз в месяц. Им не дают: каждый раз возникают в СИЗО какие-то причины, чтобы не допустить консула или адвокатов. Так же и наши адвокаты не могут попасть, несмотря на то, что записаны в очереди. Вот не так давно проводились следственные действия, и адвокатов не допустили на следственные действия. Хотя это вообще незаконно.

- Что это за следственные действия были?

- Их допрашивали о том, где они были.

- Что происходит на судах? Как ведет себя сторона обвинения?

- Они настаивают на том, что наши ребята являются террористами-захватчиками, они шли на катерах специально, чтобы захватить Керченский мост.

- Как реагирует в суде защита?

- У каждого свой адвокат, и они защищают наших ребят. Стоят горой за наших ребят.

- Вам помогали в поисках адвокатов?

- Государство финансирует, государством проводился отбор. Куратор над всеми адвокатами Николай Полозов, и дальше уже работают другие адвокаты.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.