Продажа госимущества в "турборежиме": забракованный законопроект Зеленского по спирту хотят продвинуть на голосование

В среду Верховная Рада будет голосовать за продажу украинской земли, а уже в четверг - перейдет к спиртовой отрасли.

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В четверг в повестку дня хотят включить законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли, хотя еще вчера главный комитет ВР по вопросам развития экономики называл его "сырым" и рискованным для социальной стабильности в регионах. Об этом свидетельствует принятое расписание заседаний на 12-15 ноября, передает УНН.

Зеленский предлагает отобрать у государства монополию на производство спирта, а соответствующую лицензию, стоимостью до 1 тыс. грн, раздать всем желающим. На улице рискуют остаться не менее 5 тысяч работников ГП "Укрспирт", при этом выгоду получат большие водочные игроки, которые не хотят покупать спиртовые заводы у государства, а мечтают только о собственных лицензиях.

Вывод к законопроекту не предоставил еще ни один комитет, кроме антикоррупционного, не видящий коррупции даже там, где ее видит Главное научно-экспертное управление ВР.

Народных избранников смущает и тот факт, что управлять процессом демонополизации и последующей приватизации ГП "Укрспирт" назначен человек, который, во-первых, уже руководил государственной компанией и оставил шлейф коррупционных скандалов, а во-вторых, работал топ-менеджером в водочных компаниях, которым сейчас и планируют выдавать лицензии. Речь идет о новом-старом руководителе ГП "Укрспирт" Сергее Блескуне, назначенном по инициативе министра Тимофея Милованова.

"Каким образом этот закон повлияет на детенизацию бизнеса? Никаким! Сегодня в тех компаниях, где Вы (Блескун - ред.) работали раньше, я думаю, есть построенные законсервированные новые спиртовые заводы, это ни для кого не секрет. Если мы примем этот закон - стоимость 80 государственных спиртовых заводов будет равна нулю. Металлолом. Это риски, их никто не купит.

Затем вы говорите, что государство недополучает 6 млрд грн, согласен, а сколько оно сегодня получает от ГП "Укрспирт"? Тоже где-то 6 млрд грн. Я бы хотел видеть вывод к этому законопроекту от налогового комитета.

У нас было когда-то 184 сахарных завода. Это были все градообразующие предприятия. И где они? Этот законопроект за собой несет невосполнимые социальные, бюджетные последствия, анализа которых до сих пор нет никакого. Я предлагаю коллегам его не поддерживать, если мы не будем понимать, как дальше будет работать отрасль", - отметил член комитета Вадим Давыденко.

Добавим, что налоговый комитет не собирается рассматривать "спиртовой" законопроект на этой неделе, о чем свидетельствует повестка дня заседания на 13 ноября.

В то же время демонополизация спиртовой отрасли может оставить массу людей на улице, говорит член комитета ВР Евгений Шевченко.

"Я не совсем понимаю. Если мы убираем монополию, то как мы собираемся приватизировать ГП "Укрспирт", по какой цене и какие будут экономические последствия. Я бы просил Минэкономики сделать экономический прогноз. У меня очень много вопросов. Я в целом не против концепции, но во многих случаях мы оставляем людей на улице.

Я хотел бы видеть более широкий законопроект с пониманием того, что будет в социальной сфере", - отметил он.

Также он просит предоставить расчеты контроля за спиртом при демонополизации.

"Я пока вижу, что демонополизация может еще глубже завести отрасль в "тень". Приведу пример: нам кричали, что государство плохой собственник - давайте приватизируем облэнерго. Облэнерго приватизировали, а по сути они от тех облэнерго, которые частные и государственные, ничем не отличаются. Только там выводили деньги в черную, а сейчас в белую выводят частники. А на энергосети, на потребителей это никак не влияет. Мне кажется, мы то же самое можем получить и здесь. Давайте доработаем законопроект, потому что будет коллапс", - подчеркнул Шевченко.

Члены комитета ВР также попросили правительство предоставить предложения по лицензированию.

"Я бы хотела попросить представителей "Укрспирт" и правительства, чтобы мы до того, как будем рассматривать этот вопрос по существу в комитете, кроме экономических обоснований, еще увидели предложения относительно требований к лицензированию. Мы по сути вводим новый рынок и новый вид лицензии. Должно быть обоснование, каким образом Минфин сможет проконтролировать качество этой продукции и выполнение других условий лицензий, и вообще обоснования, почему Минфин", - заявила член комитета ВР Людмила Буймистер.

Присутствовавший на заседании заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, в свою очередь, отметил, что плана приватизации ГП "Укрспирт" в правительстве нет и ожидается в декабре. Тогда члены комитета задали встречный вопрос: зачем сейчас рассматривать тогда демонополизацию, если у правительства нет видения реформы отрасли в целом.

"Если Вы говорите, что он будет готов к 1 декабря, то почему мы этот вопрос сегодня рассматриваем? Давайте вы подготовите для нас всю необходимую информацию, чтобы принимать это решение - как Вы видите запуск этого рынка в свободное плавание, пошагово, и тогда мы будем принимать это решение ответственно", - отметила Буймистер.

Член комитета Степан Кубив вообще допустил, что законопроектом по демонополизации спирта хотят подставить Президента.

"Есть заказ какой-то, наверное. Поэтому, я бы, прежде всего, обратил внимание заместителя министра (Тарас Высоцкий - ред.), который присутствует здесь, и Ваше, как исполняющего обязанности руководителя (Сергей Блескун - ред.), давать Президенту объективную информацию. Потому что нельзя вводить в заблуждение, и обществу надо всегда давать правдивую информацию...

Когда мы говорим, что курица, которая не несла яиц, а сейчас дает 5-7 млрд в общем, и мы говорим: давайте мы это зарежем и создадим непонятный металлолом - то возникает три важных вещи: экономическая целесообразность и обоснования, без политики, и вопрос сельского рынка...

Я бы попросил комитет направить письмо в Офис Президента о неготовности данного вопроса. Здесь отсутствуют экономические обоснования, и не является качественной подготовка законопроекта, что вредит имиджу Президента и внесенного им законопроекта", - подчеркнул он.

Присутствующие на заседании комитета представители профсоюза ГП "Укрспирт" заявили, что расценивают законопроект Зеленского как диверсию против государства.

"Уважаемые народные депутаты - это диверсия против Украины. И мы, профсоюз, за демонополизацию только в период приватизации, когда будет приватизация заводов, тогда сразу будет и демонополизация", - подчеркнул председатель профсоюза Виталий Сосницкий.