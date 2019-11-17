WANTED. Следствие по сбитому Боингу МН17 ищет свидетелей

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы малоазийского Боинга МН17 в 2014 году опубликовала новый отчет. Следователи обнародовали переговоры лидеров “ДНР” с российскими кураторами, которые свидетельствуют о финансовой, административной и военной поддержке Кремля и российских силовых структур боевиков на Донбассе. Следствие впервые назвало имена российских высокопоставленных лиц. В отчете фигурирует помощник президента РФ Владислав Сурков и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Первое заседание суда состоится в Гааге 9 марта. Следствие пока объявило подозрение 4 боевикам “ДНР” — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, Леониду Харченко.

“Серия опубликованных на нашем сайте переговоров касается административных, финансовых и военных дел. Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами „ДНР“ подняли вопрос об участии РФ в развертывании установки „Бук“, из которой сбили MH17, 17 июля 2014 года”, — сказал Дэвид Нэльсон, следователь JIT.

В отчете JIT публикует отрывки перехваченных переговоров. Боевики обсуждали действия с кураторами из России. Кроме того, поддерживалась связь самопровозглашенным руководством оккупированного Крыма. Следователи называют имена Александра Бородая, Игоря Гиркина, Сергея Аксенова, Владислава Суркова, Сергея Шойгу.

“Анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на „ДНР“ выходило за рамки военной поддержки, и что отношения между российскими чиновниками и лидерами „ДНР“ были, по-видимому, более тесными. Степень российского влияния играет роль при расследовании других лиц, причастных к крушению авиалайнера рейса MH17”, — сказано отчете.

Следствие говорит, что влияние России на ситуацию на Донбассе проводилось по трем направлениям: административном, финансовом и военном. Бюджет “ДНР” также финансировала Россия. Бывшие боевики в показаниях рассказали, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ участвовали в повседневном управлении “ДНР”, а вовремя визитов боевиков в Москву консультировали сепаратистов и координировали действия. Боевики и российские кураторы использовали для переговоров телефоны спецсвязи, предоставленные ФСБ. Для дальнейшего сбора фактов следствие призывает возможных свидетелей дать показания.

“Сепаратисты использовали безопасные средства связи, которые, по-видимому, предоставила Россия. Российские высокопоставленные лица использовали спецсвязь для контакта с боевиками... JIT ищет свидетелей, которые могли бы поделиться информацией о тех, кто контролировал руководство сепаратистов в Донецке”, — добавил Дэвид Нэльсон.

Малазийский Боинг 777б рейс МН17 сбили 17 июля 2014 года из зенитно-ракетной установки “Бук”. Авиакатастрофа, в результате которой погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа, произошла в Донецкой области. Осколки самолета упали возле населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка. Установка “Бук” числится за 53-й зенитно-ракетной бригадой — подразделением российских вооруженных сил, которое дислоцируется в Курске.

Следствие выдвинуло обвинения против четырех лиц — это Игорь Гиркин (“Стрелков”), который пребывал на должности “министра обороны ДНР”, Сергей Николаевич Дубинский (“Хмурый”), возглавлявший службу “контрразведки” боевиков, Олег Пулатов, командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” и Леонид Харченко (“Крот”), также командующий различными подразделениями разведки боевиков. Следствие пока говорит об их причастности к крушению авиалайнера рейса MH17. Однако, имена российских топ-чиновников прозвучали со стороны европейских следственных структур впервые. Первое заседание суда состоится 9 марта в 10:00. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги, в здании Судебного комплекса Схипхола.