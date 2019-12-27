Ездит на Porsche и преподает в университете: что известно о новой руководительнице ГБР Венедиктовой

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня, 27 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. Это первый раз, когда женщина возглавит правоохранительный орган в Украине, поэтому корреспондент УНН решил узнать больше о ее жизни и профессиональной деятельности до назначения.

Образование и депутатство

Венедиктова родилась в Харьковской области в пгт Высокий, в то время как высшее образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Она имеет более высокий степень доктора юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, где до сих пор указано, что она преподает "Гражданское право", "Медицинское право", "Международный коммерческий арбитраж".

В прошлом Венедиктова также работала советником в ряде крупных юридических компаний, занимает должность арбитра арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и члена научно-консультативного совета при Верховном суде.

Отметим, что в 2016 году Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимого балла по результатам экзамена.

Свою политическую деятельность Венедиктова начала с того, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2019 баллотировалась в списке под номером №3 партии "Слуга народа", а также выступила экспертом по вопросам реформы судебной системы "Зе-команды". В течение созыва занимает пост главы Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Личная жизнь и состояние

Ирина Венедиктова замужем, и имеет двоих детей. Ее муж Денис Колесник, работает в киберполиции. Он указан в ее декларации за 2018 год.

По информации из ее декларации, опубликованной в ЕГРД 29 августа 2019 года, она является владелицей и совладелицей двух жилых домов и двух земельных участков, а также офиса и машиноместа.

Ездит новая руководительница на Porsche Cayenne 2013 года, стоимостью 867 311 грн.

К нематериальным активам Венедиктовой входит также торговая марка (Консультирование по интеллектуальной собственности, медиация, законодательное исследовательство).

В 2018 году Венедиктова получила 193 206 грн заработной платы за преподавательскую деятельность в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, а также доход от предоставления имущества в аренду (32 208 грн и 29 280 грн).

Отметим, что в 2018 году она также получила гонорар от Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины в размере 144 021 гривен.

В то время как ее муж за прошлый год получил 186 908 грн заработной платы в Департаменте киберполиции национальной полиции Украины.

В валюте на счету банка Венедиктова сохраняет 5347 евро, в то время как наличными она задекларировала 20 000 долларов. Наличными она указала и 550000 грн, а ее муж задекларировал 250 000 грн.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.