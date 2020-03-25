Взгляд врачей на команду в Министерстве здравоохранения в период эпидемии

КИЕВ. 25 марта. УНН. "Качели" с отставкой министра здравоохранения Ильи Емца - не лучшее время в период грядущей эпидемии коронавируса. Впрочем, судя по всему, это рано или поздно произойдет. Как ситуацию в Минздраве оценивают сами врачи и кого видят во главе, узнавал УНН.

"Внутри министерства сейчас очень сложная ситуация. Супрун (бывший министр Ульяна Супрун - ред.) им в наследство оставила ужас... И это страшно ", - говорит президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

После Супрун министерство возглавила Зоряна Скалецкая, которая убрала оттуда специалистов, чем еще больше углубила кризис накануне эпидемии, продолжает он.

"Предыдущий министр Скалецкая убрала лучшего нашего специалиста (инфекциониста - ред.) - Ольгу Голубовскую. Она была советником. Скалецкая тогда сказала, что не может быть двух министров. Я понимаю, почему. Потому что Голубовская - это человек со своим мнением и со своей позицией. Она одна из немногих работающих профессоров, которая пыталась вразумить Супрун ", - рассказывает Глузман.

Если Емец уйдет, надо искать нового министра с профессиональной командой, говорит медик.

"Министр один без команды ничего не сделает", - констатирует он.

Врачи видят своим руководителем человека профессионального, а главное - социально ответственного, без жажды к собственному обогащению.

"Мое личное мнение: главное на этой должности - это социальная ответственность человека.

Социально ответственный человек - это тот, кто понимает, что нужно для этой страны, это человек, который живет в этой стране. Это человек, который приходит на свой пост и который не думает о количестве денег, а думает о медицине", - говорит инфекционист Альбина Анисимова.

Это должен быть только врач, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П. Л. Шупика Александр Дуда.

"Только специалист, который может принять профессиональное решение в сложное время для страны. Не нужны нам те, кто только о деньгах думают", говорит он.

Медики убеждены, что ныне министр должно усилить себя целой командой инфекционистов.

"Министр здравоохранения - это обязательно должен быть человек с медицинским образованием. И в состав его команды должен войти целый штаб врачей-инфекционистов, в условиях сложной ситуации, которая сложилась сегодня в Украине", - считает инфекционист Игорь Гайдук.

Несмотря на то, что медицинская отрасль очень дискредитирована, именно медики сегодня последняя надежда людей, отмечает бывший глава Минздрава Василий Князевич.

"Не верю, что Емец просто так уйдет. В случае если это произойдет, это должен быть человек, который имеет опыт управления государственного уровня. Человек без особых амбиций, что он самый умный, но человек-управленец, который сможет организовать вокруг себя работу, человек, который понимает государственные процессы снизу вверх. Человек, который не боится брать на себя ответственность, несмотря на риски. Человек, который незаангажированный партийно, и который сможет объединить всех вокруг себя. Человек, которому будут доверять медики. Последнее - крайне важно, потому что сегодня медики - последняя надежда людей, несмотря на то что отрасль медицины очень дискредитирована", - подчеркнул он.