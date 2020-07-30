Об "обделенных" нардепах и подготовке к выборам: интервью Евгении Кравчук

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что после местных выборов по всей стране будет не менее 10 000 депутатов-"слуг" в радах всех уровней

КИЕВ. 30 июля. УНН. "Слуги народа" ожидают острую борьбу на местных выборах во всех регионах. А между тем отдельные нардепы почувствовали себя обделенными вниманием Президента. Подробнее о местных выборах, работе фракции и законодательных планах на следующую сессию ВР в интервью УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

- Прошел год президентства Зеленского. Изменилось ли отношение фракции к нему?

У нас был такой этап, когда из-за коронавируса Президент значительно реже начал встречаться с фракцией, и это был такой период, что нардепы чувствовали себя не то что брошенными, а обделенными вниманием. И мы сейчас это исправляем. Это идея Президента. Он хочет больше общаться с народными депутатами, сейчас как раз это происходит. Начали еще в начале июля, сейчас встречи будут завершаться. Во фракции для управления созданы 14 групп, есть свой председатель группы, который является заместителем председателя фракции. Ведь гораздо эффективнее встречаться с группой где 15-20 человек, чем фракцией на 248 человек. Такой формат будем проводить постоянно - встречи с группами будут регулярными. Раз в два-три месяца будет цикл повторяться, чтобы была связь, чтобы не рвалась, так сказать, "пуповина" с депутатами.

А так я вижу, что за год люди изменились, стали менее романтичными, они понимают, что написать законопроект не означает его одобрить. Некоторые нардепы изменили комитеты. Это на самом деле нормально. Потому что депутат мог иметь целью провести законопроект. Например, приняли земельную реформу и ты чувствуешь, что это уже такой закон, который попадет в историю. А потом депутат переходит в другой комитет, чтобы заняться какой-то другой темой. Так что повзрослели депутаты.

- Влияют ли конфликтные ситуации, как были к примеру с Тищенко и Яременко, на их рейтинг внутри фракции, надо ли отстранять таких людей от политических дел?

Я не хочу перебирать по фамилиям, ибо скандалы на уровне заголовков и мемов не касаются коррупционных скандалов. Если бы они были, то в каждом микрофоне и в каждой камере было бы по оппозиционному депутату, который бы об этом рассказывал. Поэтому цепляются, надо же за что-то кусать, критиковать - выбирают эти проколы, вырванные слова и так далее. Я не оправдываю это, я просто констатирую, что это точно не коррупционная деятельность. А то, что они несут политическую ответственность - это однозначно. Они сами себя наказывают, что они как-то там прокололись. Ведь это потом с ними будет всю жизнь.

- Какие планы на следующую сессию ВР, какие законопроекты будут основными?

На самом деле многие законопроекты перенесены с предыдущей сессии. Не успели рассмотреть из-за того, что ВРУ была заблокирована поправками к закону об игорном бизнесе. Но если важнейшие, то это во втором чтении законопроект об общенациональном референдуме. Из пакета народовластия другие законопроекты, по крайней мере не на следующую сессию, а на следующий год, начнется работа (над законопроектом - ред.) о местном референдуме.

Точно будет рассматриваться законопроект о медиации, о мировых судей, третейских. Это очень важно в контексте судебной реформы и того, что у нас очень большая недокомплектация в судах и на уровне районных судов и на уровне коллегий в апелляционных, хозяйственных судах. Есть случаи в хозяйственных судах, где работает треть от состав суда, потому что кто-то уволился, не набрали новых.

Однозначно, на следующий год важная задача - это закрепление децентрализации и этой реформы в Конституции Украины. Будет перевнесен законопроект от Президента, который вносит эти изменения. Мы закрепим префектуры, будут отменены райгосадминистрации, облгосадминистрации, переформатированы в офисы префектур на местах. Районные советы после этого остановят свое существование. Они и сейчас будут очень ограничены в полномочиях - без бюджетов, поскольку все бюджеты будут или на уровне ОТГ или на уровне области. ОТГ будут иметь прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Важным будет и пакет экономических законов, который будет касаться и налогового законодательства, налоговой реформы. Это и налог на выведение капитала, который давно с бизнесом обсуждается. Должен быть доработан законопроект о локализации, оговоренный с экспертами, с представителями международных структур, чтобы мы выполнили наши обязательства по Ассоциации с ЕС, но защитили интересы украинского производителя. По поддержке промышленности, то мы здесь определенные надежды связываем с вице-премьер министром - министром по вопросам стратегических направлений промышленности. Сейчас создается новое министерство, это процесс не быстрый, полностью министерство будет создано где-то в течение шести месяцев. Но уже и в области оборонки, и в целом для промышленных гигантов, есть канал коммуникации.

В экономический пакет, очевидно, должны войти различные государственные гарантии для наших производителей, фермеров, госгарантии по кредитам для малого бизнеса. Это очень важное направление кредитования. У нас сейчас учетная ставка НБУ самая низкая в истории. Это должно быть реализовано полноценно для того, чтобы была финансовая кровь в экономике. Есть программа для предпринимателей 5-7-9%, которая работает, но ее следует расширять. Также во втором чтении будет принят так называемый закон об "инвестнянях" - о поддержке крупных инвесторов, которые инвестируют более 30 млн евро.

Есть также ряд законов, которые важны из других сфер. Например, законопроект о судебной реформе, он должен быть рассмотрен в первом чтении в сентябре. Реформа медийного законодательства также перенеслась на следующую сессию. Довольно будет насыщена сессия. Турборежим закончился, а турборобота продолжается.

- Анонсированные дополнительные сессии в августе. Точка над "i" в законопроекте Бужанского (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях "(№ 2362) - ред.), его примут или нет?

Я думаю, что нет. Наш комитет, и я тоже голосовала за это решение, решил отклонить этот законопроект. Даже если бы он попал в зал, хотя я очень скептически оцениваю его шансы попадания до сентября месяца в сессионный зал, то решение комитета отклонить. Если говорить независимо от того, какой смысл законопроекта, у него есть два чтения. Даже если он попадет каким-то образом в августе на первое чтение, то он не будет принят в целом и не будет реализован, а в сентябре он теряет свой смысл. Для того, чтобы его принять надо было проинформировать общество, обсудить, это надо было делать гораздо раньше, а не в последнюю неделю сессии. Общество в который раз разделилось на два враждующих лагеря, забыли о чем этот законопроект.

- Контролируют во фракции представлены нардепами законопроекты? Например, законопроект от ваших коллег об ответственности за пропаганду гомосексуализма...

Нельзя остановить народного депутата делать какие-то политические заявления, так же нельзя право законотворческой деятельности. Действительно это право порой заканчивается на уровне комитета, который этот законопроект отклоняет или отправляет на доработку, или сам автор отзывает. Иногда это какое-то такое решение, которое адресовано на внутреннюю политику - понравиться избирателям своего округа. Но люди не смотрят на это с точки зрения вероятности принятия этого законопроекта и с точки зрения какой-то международной политики. Этот законопроект, я думаю, он точно не является наиболее актуальным. Есть другие законопроекты важные, которые будут иметь положительный эффект экономический, социальный.

- Законопроект о медиа и медиаграмотность.

Работа государства и государственных органов власти фактически в этой сфере должно происходить параллельно. С одной стороны должно быть осовременивание законодательства, то есть нормальная адекватная регуляция в этой сфере, как рынка. Это не о работе журналистов - что и как писать, а как работает эта сфера и какие игроки на этом рынке. А с другой стороны более длительный процесс. Это, собственно, медиаграмотность, правила информационной гигиены и критическое мышление.

Недавно я прочитала интервью британского эксперта Питера Померанцева, он как раз работает с темой фейков, пропаганды. Он сказал, что западный мир никогда не сможет догнать и опровергнуть все фейки российской пропаганды, потому что русские нарративы без правил здравого тона. Они продуцируют такие фейки, что никто не додумался бы до такого. Что нужно делать? - работать над повышением критического мышления у людей. У нас образовательные программы должны содержать задания для тренировки критического мышления. Но начинать надо еще со школы. Мы видим с профильным Министерством культуры и информационной политики, с МОН и с Минцифры три направления: медиаграмотность для детей, для взрослых и студентов профильных журналистских вузов.

Медиаграмотность детей и молодежи - это создание мини-сериалов и отдельных курсов по теме информационной гигиены. У нас есть договоренность с UNICEF Украины, что они профинансируют и реализуют проект медиаграмотности для детей, а потом для молодежи на примере коронавируса. Основные правила будут заданы, а практические навыки будут на примере информации о коронавирус. Здесь фейков было много.

Также должна быть глобальная государственная программа - имплементация элементов получения критического мышления в учебную программу дистанционного обучения, офлайновых программ, учебников. Отдельно есть образование для взрослых. Отдельная категория это студенты вузов, которые выпускают журналистов. И для тех, кто уже работает - в разных типов медиа, для центральных, региональных, по проверке информации. У нас медиа грешат тем, что ссылаются на анонимные источники, анонимные телеграмм-каналы, сайты со странным названием. И когда это поднимается на уровень качественной прессы, это большой вопрос, потому что читатели же доверяют.

- Судебная реформа. Законопроект критикуют с точки зрения коррупционных рисков. Будут ли веские поправки, возможно новый законопроект?

Что касается законопроекта № 3711 (Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления - ред.), который был подан Президентом, то он одобрен правовым комитетом, рекомендован к рассмотрения в зале, его будем рассматривать в начале сессии - в сентябре-октябре. Если говорить коротко - это доработанный текст законопроекта № 1008 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления - ред.), который был отменен КСУ. Там как раз сняты спорные моменты и он уже получил хорошие отзывы от представителей судебного самоуправления, различные палаты и совета отправили письма в комитет, они его поддерживают.

Ясно, что там есть и вопросы дискуссионные и о международных экспертов, которые будут иметь влияние на отбор судей. Есть в принципе четкая позиция западных дипломатов о том, что это необходимо. Между первым и вторым чтением время на внесение поправок есть. Это президентский законопроект, поэтому он в таком виде будет приниматься в первом чтении. Если в целом говорить о правовой реформе, это не только судебная реформа, это прокуратура, адвокатура и так далее. Поэтому профильный комитет наш председатель Андрей Костин, поднимают вопрос о том, что надо перезагрузить работу комиссии по вопросам правовой реформы, действующей при президенте. Там на руководящих должностях еще те люди, которые сейчас не работают.

- В каких городах ожидается острая борьба кандидатов на местных выборах?

Я думаю, что не острой борьбы не может быть априори, всюду будет борьба. Конечно, мы абсолютно в каждом областном населенном пункте, в городах областного значения, важных для нас, делали социологию. Понимаем какие стартовые условия. Говорят, что мы провели праймериз только в столице. На самом деле такие мини-праймериз проходят в каждом областном центре. Есть ряд кандидатов, они между собой конкурируют, все прошли через эту социологию, через проверку на добродетель. Однозначно все проходят собеседование у Президента, именно (потенциальные кандидаты - ред.) в мэры областных центров. Это логично, потому что это партия Президента, и когда Зеленский дает частичку своего имени, то надо как-то пройти верификацию довольно серьезную.

Немножко недооценивают наши шансы на западной Украине. Но в таких городах как Черновцы, Ужгород, там вообще, даже уже по первым опросам, наши кандидаты занимают лидирующие места. Очень многое зависит от стартового рейтинга старого мэра. Если этот стартовый рейтинг на уровне 60-70%, то значительно сложнее конкурировать. И здесь уже сверхзадача, чтобы были вторые туры в таких городах, где большая поддержка действующих мэров.

- На примере Одессы, действительно ли планируете выдвигать Олега Филимонова?

Он рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно замерялись другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная. Потому что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, не очень будет эффективно.

- Как идет подготовка к местным выборам?

Какой у нас план по выборам: в августе - начале сентября будут презентации региональных стратегий. Ориентировочно 21 августа, но не позднее 22 августа, мы проведем партийный съезд. Основная его юридическая цель - это выдвинуть кандидата по 208 округу в Черниговской области. Довыборы там состоятся в один день с местными выборами, то есть 25 октября. И решение о выдвижении принимает именно съезд партии. Также мы хотим представить команды, кандидатов в мэры областных центров. Юридически областные конференции уже состоятся в сентябре. Но мы считаем, что надо иметь хороший публичный медийный старт для наших кандидатов. И собственно с 5 сентября стартует официальная кампания. Мы понимаем, что много будет вторых туров, до середины ноября мы будем находиться в этом избирательном процессе. Я считаю, что есть хорошие шансы фактически во всех городах - это уже зависит от активности, от грамотности кампаний, которые будут проводить наши штабы.

- Для "слуг народа" уже был "Трускавец". Теперь появятся новые члены партии, будут учить, или уже проходит обучение?

Ровно год назад мы садились в поезд и ехали в Трускавец. Очень правильно, что мы тогда организовали такое семидневное обучения, даже не для самого обучения, а для тимбилдинга, более близкого знакомства. Обучение у нас действительно продолжается, но в дистанционном формате. У нас есть партийный образовательный центр, мы провели еще до коронавируса групповые обучения и медиатренингы, курс английского языка. Сейчас мы провели первый тренинг по обучению для региональных штабов, это по направлениям: диджитальний, медийный, технологи, юристы, бухгалтера.

Надо понимать, что после 25 октября это уже будут не сотни депутатов. Это будут тысячи депутатов. Где-то, например, 10 000 депутатов от "Слуги народа" разных уровней или больше. Понятно, что одновременно их собирать невозможно. Но мы будем точно продолжать это делать в формате обучения по направлениям и будем это делать в регионах, находить лидеров, которые могут проводить тренинги самостоятельно.