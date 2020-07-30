"Вагнер" и выборы: что известно о российских боевиках, задержанных в Беларуси

В Беларуси задержаны 33 гражданина Российской Федерации, которых связывают с ЧВК "Вагнера". Минск подозревает их в подготовке к массовым беспорядкам

КИЕВ. 30 июля. УНН. В преддверии выборов в республике Беларусь государственное информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что под Минском были задержаны 32 боевика частной военной компании "Вагнера", еще одного задержали на юге страны. Ответы на вопросы, кто эти люди, зачем они прибыли в страну и почему их выдачи хочет Украина, собрал для вас в статье УНН.





Задержание

Так, по данным белорусских СМИ, группа мужчин после прибытия в Минск в ночь с 24 на 25 июля заселилась в одну из гостиниц, покинула ее 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.



Администрация санатория, согласно СМИ, обратила внимание на то, что приезжие вели себя "нехарактерно для российских туристов", ходили в однообразной одежде в стиле "милитари", спиртного не употребляли, не ходили по барам и клубам, а также небольшими группами изучили территорию и окружение санатория.



В результате в ночь на 29 июля в санатории было задержано 32 человека, 33-го задержали на юге Республики.



Кроме того, сообщили СМИ, ссылаясь на силовиков, известно о прибытии на территорию Беларуси 200 боевиков для "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков утром 30 июля подтвердил: правоохранительные органы занимаются поисками оставшихся 170 человек.



Что касается задержанных 33-х, в их отношении в Республике было заведено уголовное дело. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержание связано с подозрением в подготовке массовых беспорядков (293-я статья УК Белоруссии).





Кого задержали

В день задержания БелТА опубликовала имена всех 33 мужчин. Официально их личность или национальность не были подтверждены, СМИ же утверждали, что все они – граждане России.



УНН накануне удалось обнаружить часть из наемников в базе украинского сайта "Миротворец". Там же было указано, что большая часть из них участвовала в боях на стороне боевиков на востоке Украины.



Такие сведения подтвердил российский писатель-террорист Захар Прилепин, заявил, что среди 32 задержанных бойцов российской ЧВК "Вагнера" есть бывшие участники его батальона, воевавшего в составе "ДНР".



В подтверждение этой информации, сегодня в МИД Беларуси поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и и.о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский.



В белорусском МИД отметили, что с учетом участия ряда задержанных в боевых действиях на территории Донбасса, их украинского происхождения и наличия у некоторых из них украинского гражданства у и.о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского была запрошена "релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".



Непосредственно в украинском министерстве иностранных дел УНН по итогам встречи сообщили, что все "вагнеровцы" въехали в Беларусь по российским паспортам, а поэтому, согласно законодательству Республики Беларусь, считаются исключительно гражданами РФ.



Также, по данным украинского МИД, сейчас посольство проверяет возможную принадлежность некоторых из них к гражданству Украины.



Служба безопасности Украины, в свою очередь, выступила за экстрадицию в Украину задержанных в Минске боевиков. Силовики утверждают, что все эти лица должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины.



При этом, в Кремле ответили, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников.





Что говорят

После инцидента президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с членами Совета безопасности Республики, где потребовал обратиться к Москве в связи с задержанием наемников.



"Очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал белорусский лидер.



По состоянию на 18:00 четверга, 30 июня, МИД России так и не сделал официального заявления по поводу задержания.



МИД Украины, в свою очередь, утверждает, что боевики ЧВК "Вагнера" в Беларуси могли быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.



Сами же "вагнеровцы", согласно ряду Telegram-каналов, утверждают, что они не "вагнеровцы", а сотрудники ЧВОК "Мар" и ехали в Турцию. Официальные правоохранительные органы страны пока не подтверждали и не опровергали данную информацию.