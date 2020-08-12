Ирина Верещук: моя победа в праймериз могла кому-то не понравиться, но они это переживут

О том, какой будет избирательная кампания и готова ли кандидат на должность мэра столицы от "Слуги народа" к поражению

КИЕВ. 12 августа УНН. В этом году местные выборы будут особенными не только из-за изменений в законодательство, но и потому, что в них будет участвовать "Зе-бренд", который уже успел так или иначе продемонстрировать себя украинцам в работе на общенациональном уровне. Мы сможем наблюдать на сколько феномен "73 процентов" сработает и на местном уровне, и позволит ли он пропрезидентской силе сформировать большинство в местных радах и посадить в мэрские кресла своих кандидатов.



Сейчас "слуги" готовятся к официальному старту активной фазы гонки, проводя внутрипартийные праймериз. Победителем такого конкурсного отбора стала нардеп Ирина Верещук, которая будет претендовать на должность столичного городского головы.



Корреспондент УНН встретился с госпожой Ириной чтобы обсудить, какой она видит свою избирательную кампанию, как будет искать "своего" избирателя и готова ли она к поражению, ведь пока по данным социологических опросов ее рейтинг едва дотягивает до 10%, тогда как городской голова Виталий Кличко, по результатам различных опросов, демонстрирует рейтинг на уровне 40%.

Расскажите, когда у вас появилась идея выдвинуть свою кандидатуру на праймериз. Это было лично ваше желание, или вас кто-то к этому подтолкнул?

Если мы говорим кто, то это Президент Зеленский и его пример человека, который пришел изменить страну. Он меня вдохновил, и можно сказать в хорошем смысле подтолкнул. А потом, после победы на праймериз, и поддержал.

Стало известно, что Зеленский будет проводить собеседования со всеми кандидатами в мэры областных центров. Вы уже виделись с Президентом, о чем говорили?

Да, мы разговаривали с Президентом на предмет победы в киевских выборах. Обсудили концепцию нашей победы, а также акценты в предстоящей кампании. Президент дал несколько очень полезных советов.

Когда вы поделились своими планами с Зеленским, ему понравилась ваша концепция, которую вы планируете реализовать в Киеве?

Да, Президент Зеленский поддержал мое видение того, как мы победим на местных выборах в Киеве. Он разделяет мое мнение, что Киев - это модель Украины в миниатюре. Чтобы действительно изменить страну, мы должны изменить Киев. Столица - это сердце страны и для меня очень важно, чтобы это сердце было здоровым и крепким.

Кстати, во время праймериз всем понравился мой полушутка о "инвестняне". Это слышали и Президент, и премьер со спикером. Я сказала, что для инвесторов я буду не только "инвестняней", а "инвестмамой" и "инвесттещей". Я их буду любить как мама и контролировать, как теща. Итак, все будет нормально (смеется).

Ходили слухи, что вас хотят исключить из фракции, потому что часто ваша позиция не сходилась с официальной позицией фракции, в частности, касательно некоторых законопроектов. Какие сейчас у вас отношения с коллегами после победы на праймериз?

Нормальные, позитивные отношения, рабочие. Я действительно всегда имею свою позицию. Умею говорить "нет". Купить, запугать меня невозможно. Все это не всегда и не всем нравится. Но это именно то, что мне очень помогает. Более того, именно за это меня поддерживают.

Возможно моя победа на праймериз кому-то не понравилась, но надеюсь, что они это как-то переживут, а мои отношения с ними будут хорошими. Потому в конце концов, главное - это победа в Киеве.

Можете поделиться, чего не планируете делать и назовите несколько вещей, которые наоборот хотите реализовать?

Не хочу заниматься гигантоманией, какими-то стройками на десятилетия с бездонными бюджетами, половина из которых будут исчезать из-за неэффективности или коррупции. Зато хочу более социальный бюджет для города, чтобы киевляне чувствовали, что город тратит больше денег именно на людей. Например, взять и поднять зарплаты учителям и медикам, но не символически, а ощутимо.

Не хочу заниматься декоративными вещами, типа стеклянного моста. Ничего не имею против этого сооружения, но вместо него можно было бы построить много перехватывающих парковок на въезде в город. И уже сейчас у нас было бы меньше пробок.

Если говорить о коррупции. Не помню в каком интервью, но вы сказали, что у вас есть что о коррупции рассказать. Стоит ли ждать громких разоблачений во время кампании?

Разве в Киеве нет коррупции? Разве для преследования коррупционеров нужны выборы? Мы будем бороться не с коррупцией, а с коррупционерами. Коррупция имеет фамилии, которые часто хорошо известны всем. Разоблачение и наказание коррупционеров должно происходить и до выборов, и во время выборов, и после них. Правоохранительные органы и суды должны делать свою работу независимо от избирательных кампаний.

Но если в городской власти есть коррупция, мэр за нее политически отвечает. Если у мэра Кличко есть окружение, которое считают коррумпированным, мы не можем делать вид, что ничего не происходит.

В нашем разговоре сейчас наблюдается ваша критика Кличко. А вот Дубинский на своем ютуб-канале сказал, что вы поддерживаете Кличко в некоторых вещах и у вас нет политики наступления. Будет ли она в вашей предвыборной кампании?

Критика будет. Она уже есть. Я против огульной и безосновательной критики. Но Кличко дает основания и повод. Считаю, что он недостаточно тверд в принятии решений и в отношениях со своим окружением. Он не является естественным лидером. А должность столичного мэра нуждается именно в лидере. А он не лидер. Отсюда все проблемы.

Вас не называют "железной" леди?

Иногда называют. Но я не чувствую себя "железной". Хотя в детстве я была лидером среди юношей. Окончила военный институт, затем служил в армии. То есть, мне не привыкать к мужским коллективам. И сдачи могу дать. (Смеется) По образу жизни я аскет. Кстати, аскетизм очень помогает в политике.

Вы сказали, что работали в основном в мужских коллективах. В случае вашей победы вы будете мэром-женщиной. В команде, которую вы приведете с собой, будут преобладать мужчины или женщины?

Я не смотрю мужчина или женщина, я смотрю на профессиональные качества. Но при равных профессиональных качеств, я наверное, отдам предпочтение женщине. Я хочу, чтобы во власти было больше женщин, но профессиональных женщин. Хочу быть примером для женщин, особенно для молодых девушек, которые только начинают свой путь. Очень рассчитываю на поддержку женщин в Киеве.

Говорят, что вам трудно найти своего избирателя, ибо вы не киевлянка. К тому же опросы показывают, что многие готовы снова выбрать Кличко. Как будете завоевывать избирателей?

То, что я не родилась в Киеве, большого значения не имеет. Насколько я помню, Кличко родился даже не в Украине. Ни один мэр Киева до сих пор не был коренным киевлянином. Важно не то, где ты родился, а то, что ты можешь и что ты делаешь.

Избирателей буду завоевывать правдой. Живу честно, работаю много. Я профессиональный политик, имею профильное образование по местному самоуправлению, имею практический опыт, особого достатка не имею и уже иметь не буду, в коррупции замешана ни была, купить меня невозможно, никого не боюсь. Что еще нужно, чтобы быть хорошим лидером общины?

К людям буду идти с реальной программой. Не буду обещать вскоре провести метро на Троещину или изменить галактику. Я приземленная, практичная. Для меня важны рабочие места. Важно, чтобы молодежь не уезжала из страны, чтобы наши мозги и рабочие руки оставались дома, а не искали лучшей доли за рубежом. Надо, чтобы бизнес в городе работал, платились зарплаты и налоги, на которые мы будем удерживать социалку и развивать городскую инфраструктуру.

Слышать людей, быть с ними честным, много работать - вот так буду завоевывать избирателя. А еще я буду быстрой и жесткой в решениях и действиях.

Мы до сих пор не видим ни рекламы в городе, ни билбордов. Когда планируете начать свою кампанию и сколько она стоит?

Кампания не будет дорогой деньгами, она будет дорога людьми. Люди, которые будут наполнять эту кампанию, именно они будут действительно ценными. По наружной рекламе, то в соответствующее время она появится. Есть определенный план кампании, график событий. Я доверяю специалистам, которые отвечают за это в нашем штабе.

(на момент записи интервью билборды с рекламой отсутствовали, однако сейчас уже появились)

Вы народный депутат, член парламентского комитета. Повлияет ли ваша работа над кампанией на эффективность работы в Раде?

Скажу так - буду еще меньше спать. У меня есть помощники. Также рассчитываю на поддержку и помощь коллег по комитету: руководителя фракции Давида Арахамию, руководителя Комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, его заместителя Марьяны Безуглой. Все они хотят, чтобы мне удалось. Поэтому я уверена, что они подставят свое плечо и примут часть моей работы на себя. Мы об этом уже договорились.

Я сейчас сосредотачиваюсь на работе с киевскими депутатами-мажоритарщиками. Наработан проект закона "О Киеве - столице Украины", он уже есть на выходе, ждет своего голосования. С Еленой Шуляк разработали законопроект, который сделает невозможным аферы с деньгами на рынке жилой застройки. Будем делать все от нас зависящее, чтобы законопроект приняли уже в сентябре.

Недавно встретилась с руководителем Укравтодора господином Кубраковым. У нас есть видение как городские власти могут вместе с Укравтодором работать над строительством столичной объездной дороги. А это очень важно для решения транспортной проблемы столицы. По оценкам экспертов новая объездная может вполовину уменьшить транспортную нагрузку на город.

У вас, как у кандидата есть возможность воспользоваться тем, что вы народный депутат и сделать что-то для города на уровне законопроектов в Раде еще до начала выборов. Какие законопроекты вы нарабатываете и планируете принять для реализации своих планов в столице?

Не очень хочу преждевременно говорить. Когда сделаю, тогда скажу. Вскоре услышите. Но и в должности городского головы, то есть и не будучи народным депутатом, человек может многое делать для Киева на уровне законопроектов. Было бы желание. Кстати, здесь господин Кличко явно не дорабатывает.

Вы готовы к кому-то идти за советом?

Да, готова. И у меня есть к кому. У меня есть мои учителя, которым я очень благодарен. Мне повезло управлять так называемым Клубом президентов (Центр балтийско-черноморских исследований), где мы сейчас проводим интервью. В Совет Центра входит 17 бывших президентов нашего балтийско-черноморского региона. Должна признать, что у меня есть большое преимущество. Я имею доступ к мудрости и опыту бывших глав государств. Леонид Данилович Кучма, Виктор Андреевич Ющенко, Леонид Макарович Кравчук, все они вкладывали в меня частичку своего опыта и души. С одной стороны, это меня очень вдохновляет, а с другой стороны, это накладывает большую ответственность.

Чувствую вашу уверенность в победе, но если поражение?

Я выиграю в любом случае. Я за неистребимый оптимизм и энтузиазм. Как говорила Лина Костенко, и каждый финиш - это, по сути, старт. Я верю в Бога и в наш народ. Моя политическая жизнь только начинается.

Если планируете в политике быть долго, есть видение кем будете через 5, 10, 20 лет? На какой должности?

Я пришла в политику навсегда и буду политиком до конца жизни. Я являюсь профессиональным политиком. Имею здоровые амбиции. Деньги меня не интересуют, а вот политика мне по силам. Я хочу сделать так, что бы наши граждане доверяли власти. Хочу принять участие в изменениях. Чтобы потом, когда у нас будет хорошое государство, иметь возможность сказать, что я тоже его строила. Потому, наконец наши люди заслуживают лучшего.

Относительно вашего управления командой. Понятно, что вы будете искать профессионалов, но по каким критериям вы можете разочароваться и уволить человека, вычеркнуть из вашей команды?

То есть, за что я могу выгнать человека из команды? То есть, здесь мы говорим о топ-чиновниках? Во-первых, за коррупцию. Во-вторых, за некомпетентность. В-третьих, за отсутствие эмоционального интеллекта. Итак, три составляющие профессионализма политика или топ-чиновника - это честность, компетентность и эмоциональный интеллект.