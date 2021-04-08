Боты вокруг нас: все что вы хотели знать о ботах и среде их обитания

УНН расскажет вам о том, какие бывают боты, что собой представляет ботоферма и сколько может стоить “любовь” ботов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ежедневно в социальных сетях появляются тысячи льстивых или оскорбительных комментариев об украинских политиках. И боты в очередной раз подтверждают: массовая “любовь” к политикам в сети — не такая уж народная. УНН разбирался в том как устроены ботофермы и сколько стоит их “любовь” в рамках проекта “АленаВкурсе”.

Кто такие боты

Боты — это программы, которые управляют фейковыми аккаунтами в соцсетях. Еще так называют людей под фейковыми аккаунтами с аватаркой котика-собачки-цветка, которые пишут нужные комментарии в нужное время под нужным постом политика.

Взаимными лайками и перепостами они искусственно выводят в тренды заказные темы или хэштеги. Например, в 2015-2016 годах в Германию приехало очень много беженцев. Их было практически полмиллиона. Так вот, с помощью ботов активно раскручивались посты и хештеги против беженцев. И хотя в соцсетях хватало и страниц в поддержку беженцев, без активного участия ботов они выглядели куда менее популярными. В итоге могло сложиться ложное впечатление, что большинство немцев — против помощи беженцам.

В Украине основная биржа труда ботоферм — это Facebook. Здесь они “пасутся” и зарабатывают. Пик их активности был в 2019 году, во время противостояния Порошенко и Зеленского. Вот тогда боты и активизировались. Они были повсюду. Даже у вас в друзьях.

В прошлом году в Украине разоблачили межрегиональную сеть ботоферм. Сеть ботоферм действовала на территории Киева и Запорожской области.

В сети насчитывалось примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских SIM-карт, также использовались иностранные.

Но это было раньше, а уже в этом году правоохранители накрыли ботоферму уже с 18-тью тысячами фейковых аккаунтов.

Какими бывают боты

В сфере социального ботоводства, эксперт по информационной безопасности выделяет 4 типа ботов.

Первый тип это социальные боты в электронной коммерции. Боты-продажники. Идентифицирующий признак: стилизация под сервис своего владельца. Их, как правило, никто и не скрывает.

Второй тип — SEO-боты, лайкатели, накрутчики и репостеры. Признак: огромное количество групп, подписок, репостов и полное отсутствии личной информации.

Третий тип это боты-многодневки. Признак: активная ссылка на сторонний сервис в

профиле или на стене пользователя с припиской тут редко бываю, ищите меня по ссылке.

Четвертый тип это политические боты. Тролли и лидеры мнений. Идентифицирующий признак: явно не выражен, максимальное соответствие реальному аккаунту. Как правило, такие боты подключены к системам общения и могут односложно отвечать на ваши сообщения.

Что же такое ботоферма

Многие представляют картинку: сидит человек, перед ним 500 телефонов и с каждого он делает пост с нужным комментарием.

“Нет, это обычный компьютер на котором установлено специализированное, как правило программное обеспечения. Все смс и телефоны на которые принимают авторизационные данные, они сейчас находятся в онлайне, или используют сторонние сервисы. Онлайн SIM, аренда номеров для регистрации этих фейковых аккаунтов или аккаунтов ботов. Если мы говорим о профессиональной ботоферме, то это обычный ноутбук, который ничем не отличается от вашего. Там есть софт, который в режиме онлайна принимает все смс и переадресовывает их куда надо, в нужные поля и делает это все в автоматическом режиме”, — рассказал эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

А кого же берут на роботу ботом? Или ботоводом?

“Вы можете устроиться на работу троллем. Устроиться на работу ботом у вас не получиться потому, что вы живой человек. А бот — это фейковый аккаунт. Вы можете устроиться ботоводом, смм-щиком. В маркетинговых агентствах кандидат на подобную должность должен обладать навыками SMM, минимальными навыками работы в социальных сетях и навыками по автоматизации действий. Там все тоже самое как и на вашей работе, ничем не будет отличаться. Вы придете скорее всего в какую-то компанию. Если это политическое направления, то скажут, вот вам 100 аккаунтов и основная линия, вы каким-то образом должны рерайтить, то бишь переписывать основные месседжи и размещать их на ботов. Вот вам программа для генерации текстов, для синонимизации текстов. Это все очень просто, быстро и автоматизировано. Вам выдадут софт — инструменты, которые позволяют из одной вашей статьи сделать 100 статей”.

Соцсети объявляют постоянно курс на борьбу с ботофермами, но по факту закрывают всего несколько процентов от многомиллионного количества фейковых аккаунтов. Почему?

“Давайте честно, потому что социальным сетям очень выгодно наличие этих ботоферм и наличие трафика. Все журналисты почему-то думают, что владелец социальной сети заинтересован в том, что в нашем государстве или в государстве в котором он работает все было хорошо. А он на самом деле заинтересован в том чтобы зарабатывать деньги”.

Эксперт поясняет, что социальным сетям, а точнее их владельцам, все равно за какой “клик” будут платить будь то реклама кофе или реклама увеличения груди. Единственное, что может остановить социальные сети — нежелание ввязывать в рекламу незаконных услуг.

“Поэтому они борются только с незаконными вещами, которые на 100% могут доказать, на всем остальном они зарабатывают”.

Есть ли у нас в Украине аналог Ольгинской ботофермы?

"Даже, если бы он был, я не имел бы права о нем говорить. Поэтому могу как Израиль ответить, касательного ядерного оружия, немогу не подтвердить, ни опровергнуть. Мне бы очень хотелось что бы у нас была такая ферма, я действительно считаю, что нашей разведке, нашей СБУ и нашей киберполиции необходима такая ферма и я считаю, что еще нашей прекрасной стране необходимы наступательные киберподразделения“.

Известно, что сейчас много политиков нанимают ботофермы себе в поддержку. Является ли сейчас ботоферма действенным инструментом в политической игре. Расскажет политтехнолог Дмитрий Раимов.

“Мы говорим о политиках, которые системно подходят к своей коммуникации и к своей репутации, это всегда деньги. Без денег эта история не работает. Все у кого есть деньги используют ботов. Вопрос в том, как используют. Это либо нанятое агентство, либо пресс-служба. Иногда пресс-секретарь создаст 5-6 аккаунтов и создает видимость бурной, активной поддержки нашего любимого солнцеликого человека. А есть более профессиональная история, это когда обращаются в агентство, эти политики обычно весомые, главы комитетов, министры, люди занимающие высокие должности и тогда агентство помогает создавать общую дискуссию в нужном ключе”.

Сколько стоит нанять ботоферму, к примеру, на три месяца?

“Важно понимать объемы, которые нужны, если мы говорим о страницах министерств, президента, премьер министра — это дорогая работа. Это абонентское обслуживание может стоить и 10, и 20, и больше тысяч долларов ежемесячно, на поддержания тональности”.

По словам Раимова, грамотно построенная ботоферма может приносить не одну сотню тысяч долларов ежемесячно.

“Ботофермы блокируют, многие разоблачают, но эта услуга пользуется спросом и цена на нее растет потому, что чем больше блокирую, чем больше уничтожается ботоферм — тем дороже становится услуга, потому, что ее нужно уже делать грамотно, а не просто Иван Петрович без фотографии, без ничего будет что-то писать”.

Боты — это психология

В социальных сетях боты могут влиять на подсознание людей и формировать общественное мнения. Как ботам удается насаждать свое мнения в социальных сетях? И почему боты работают как секта, расскажет политический психолог Светлана Чуникина.

“Навскидку можно вспомнить две закономерности, два психологических закона, которые могут объяснить эффективность ботоферм в определенных политических ситуациях. Первый закон открыл Соломон Аш, это классический его эксперимент. В одном эксперименте, где были все подсадные и один испытуемый, спросили какого цвета пирамидки они перед собою видят. А пирамидки были одна черная, другая белая. И когда 7 человек перед тобой говорят, что пирамидки черные, то очень небольшой процент людей полагались на данные от собственных органов чувств и говорили всё-таки, что пирамидки одна черная, а другая белая. Около двух третей испытуемых соглашались, что пирамидки черные. И некоторые из этих людей действительно начинали верить, что пирамидки черные. Мнения большинства показалось достовернее своего. Сейчас нейронаука дает возможность нам увидеть, что для мозга несогласие с мнениям большинства воспринимается как ошибка”.

С какой целью в основном используют ботов?

“Боты изначально были придуманы, как сбивание позитивного пафоса. Как инструмент травли, нежели поддержки. С этим связана специфика ботоферм, она скорее осуждающая, хейтерская, нежели восхваляющая, но иногда и в этих целях используют. Есть исследование, которое показывает, что психотип троллей похож на психотип лидеров деструктивных сект религиозных, деструктивных авторитарных лидеров. У интернет троллей тоже встречался темный триад, комбинация из трех черт: психопатия, нарциссизм и макиавелизм, который обеспечивают вот эту вот токсичность во взаимодействии с этим человеком. И такие люди одновременно и влиятельны — ведь осуждающему мнению мы больше доверяем, потому, что чувствуем за ним большую силу”.

Политик нанял себе в поддержку ботоферму и верит, в то что боты повлияют на мнения людей и они потянутся за ним, но в результате он терпит поражения, какое его эмоциональное состояние на данном этапе?

“Боты, ботоферма более эффективны когда нужно сформировать негативное мнения о ком-то или о чем-то, нежели позитивное. На формирования позитивного мнения боты влияют очень опосредованно и скорее всего плохо. Есть такой интересный феномен, политики знают, что ажитация в сети вызванна ботами, за которых они платят и платят целенаправленно, но они рано или поздно начинают верить, что эта поддержка действительно искренняя. И по сколько боты для формирования позитивного общественного мнения работают плохо, то разочарования неминуемо. Вот этот вот момент интересен, почему политики зная, что им приходиться покупать ботоферму для поддержки своего рейтинга, рано или поздно начинают верить, что рейтинг настоящий”.