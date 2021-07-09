Приручить олигарха: почему олигархи не хотят конфликтовать с президентом и как законопроект о деолигархизации измениться ко второму чтению

Олигархов не хотят уничтожить, а хотят выдрессировать, считают эксперты. УНН разбирался в ситуации.

КИЕВ. 9 июля. УНН. На минувшей неделе Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентский законопроект № 5599, который должен ограничить власть олигархов. Принять его полностью депутаты могут на внеочередном заседании Верховной Рады или уже осенью. В каком конечном виде может быть принят законопроект и как потенциальные олигархи смогут уйти от этого определения, разбирался УНН.

Несмотря на то, что законопроект об олигархах называли “сырым” и “рамочным” это не помешало ему быть принятым в первом чтении. Президентская фракция “Слуга народа” обошлась бы даже своими голосами — 231 “за”. Примечательно, что добавили голоса депутаты “Слуг народа”, которые близки к Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку. Также проголосовала группа “Доверие”, которая ориентируется на земельного магната Андрея Веревского, и группа “За будущее”, на которую Коломойский тоже имеет влияние.

По словам собеседников издания, это голосование показало, что те люди, которые первыми подпадают под определение “олигарх” не пошли на открытый конфликт с Зеленским и его окружением, так как для них выгоднее договориться или попытаться юридически избавиться от какого-то пункта, который определяет статус олигарха. Напомним, что согласно законопроекту, олигархом будут считать человека, который попадает под три из четырех признаков: человек участвует в политической жизни, владеет или имеет значительное влияние на СМИ, имеет монопольное положение на рынке и владеет активами, которые превышают один миллион прожиточных минимумов.

Миллионные активы и монополия на рынке

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в реестре олигархов, возможно, не окажется ни одной фамилии, потому что эти люди сами откажутся от активов и вернут часть государству.

“Мы имеем историю по каждому олигарху и знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно”, — заявил он.

Владельцев активов, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов — это около 2,27 млрд гривен или 83 млн долларов, по словам экспертов в стране около 150-ти человек. Однако учитывая еще два необходимых пункта — не больше 20-ти. Под этот пункт легко попадает первая двадцатка списка украинского Forbes. К примеру, состояние богатейшего украинца Рината Ахметова оценивают в 7,6 млрд долларов, Виктора Пинчука — 2,5 млрд долларов, Константина Жеваго — 2,4 млрд долларов, Игоря Коломойського — 1,8 млрд долларов, Геннадия Боголюбова — 1,7 млрд долларов, Александра та Галины Гереги — 1,7 млрд долларов, Петра Порошенко —1,6 млрд дол, Вадима Новинского — 1,4 млрд дол, Александра Ярославского — 820 млн дол.

Однако открытым остается вопрос, будет ли официальная методика от государства, как будут оценивать состояние и монопольное влияние. Так как те цифры, которые есть — всего лишь приблизительные оценки СМИ. Избавиться от активов, переписав на подставных лиц или вывести в оффшоры, будет не так просто, объясняют юристы. По их словам сейчас такую информацию проверить достаточно легко на государственном уровне.

“Недостаточно просто переписать их на доверенное лицо или на оффшорную компанию, необходимо полностью отказаться от любых средств контроля над этими активами”, — рассказывает юрист Нина Бец.

По словам политолога Руслана Бортника, активы и монополия на рынке могут стать предметом для переговоров и поиска консенсуса между олигархами и властью. “Ко всем будет индивидуальный подход, будут смотреть, что у человека есть и что он может предложить власти. К примеру, поделиться своим медиа, политическим или экономическим влиянием. Все как всегда: разделяй и властвуй”, — говорит он.

Не смотря на то, что в Украине есть Антимонопольный комитет и антикоррупционные органы — они, скорее всего, не очень активно будут принимать участие в распознавании монополистов. В правительстве говорят, что это законопроект временный, а в течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, как на Западе: закон о лоббизме, закон, ужесточающий институциональную способность Антимонопольного комитета, замена чиновников среднего звена, которые сейчас решают вопросы энергетики, антимонопольного законодательства. А вишенкой на торте будет судебная реформа.

“В монопольном комитете никто этими инструментами не хочет пользоваться. Поэтому сейчас хотят создать дополнительный инструмент для президента и СНБО. Он внеправовой, который невозможно обжаловать, а только договориться. Конечно в первую очередь реальная борьба с олигархами — это антикоррупционное законодательство и Антимонопольный комитет, потом законодательство о налогообложении и отмывании денег — так боролись во всем мире. У нас с ними не хотят бороться, а приручить. Их не хотят победить, их хотят выдрессировать”, — считает Бортник.

Что делать со СМИ?

Этой весной, накануне официального появления законопроекта, в распоряжении журналистов оказался слитый текст законопроекта. Большое внимание привлек пункт, что олигарх не может владеть медиа. Однако в официальном тексте этот пункт исчез, и сейчас речь идет о владельцах и совладельцах печатных или электронных средств массовой информации, информационных агентств, радио и телевидения. Практически всеми крупнейшими телеканалами и СМИ владеют те же лица, о которых мы говорили в первом пункте. К примеру, только четыре бизнесмена Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ владеют 27 из 44 общенациональных телеканалов Украины. А региональная власть зачастую спонсирует и контролирует местные СМИ.

Если Верховная Рада все-таки проголосует за президентскую версию — им дадут полгода, чтобы продать, закрыть или передать медиа-активы. Перейти такие активы могут только к лицам с безупречной деловой репутацией, а определять ее будет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

“Значительное влияние на СМИ — это когда человек является бенефициаром или контроллером определенного СМИ. Просто перерегистрировать СМИ на доверенное лицо не будет достаточного, поскольку фактический контроль над СМИ может устанавливаться по неисчерпаемым перечнем критериев, среди которых: 1) предоставление лицом указаний органам управления; 2) возможность ведения переговоров; 3) доступ к банковским счетам”, — поясняет Нина Бец.

Среди вариантов, на которые могут пойти владельцы медиа — передать управление вещателем “трудовому коллективу”. Так в конце прошлого месяца поступил экс-нардеп Евгений Мураев.

“С пятницы я полностью передаю все управление каналом трудовому коллективу, редакции. Я перестаю заниматься медиа менеджментом, бизнесом”, — заявил он.

Участие в политической жизни

Бизнесменам со статусом “олигарх” запретят финансировать политические партии, участвовать в приватизации крупных госпредприятий. Также чиновники должны будут подавать декларации о контактах с такими лицами и их представителями. Однако закон не объясняет, а что делать с депутатами. Петр Порошенко, Вадим Новинский и Юрий Бойко и Сергей Левочкин — народные депутаты, они участвуют в политической жизни страны.

Под участием в политической жизни понимают не только наличие статуса народного депутата или госслужащего, а также деятельность, направленную на финансирование политической партии, политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями. Поэтому, чтобы исключить возможность применения данного критерия, лицу придется отказаться от какого-либо влияния на политическую жизнь страны.

К примеру, Вадим Новинский уже заявил, что будет постепенно уходить из политики, а сам законопроект считает дискриминационным.

“Этот законопроект ничего общего с Конституцией не имеет. Там есть статья, которая говорит о том, что у нас не подлежат дискриминации люди по расовому, по социальному, по экономическому статусу, по языку, по вероисповеданию. Так это прямое, грубейшее нарушение этой базовой статьи Конституции. Когда хотят дискриминировать человека по его социальному и экономическому статусу. Это хотят ограничить, хотят, чтобы все боялись. Вот, что хотят сделать”, — сказал Новинский.

Юристы объясняют, что к абсурдным нормам законопроекта можно отнести то, что госслужащие, которые контактировали с олигархом или его представителем, должны отчитываться об этом — подавать соответствующую декларацию. Иначе, их ждет дисциплинарное или административное наказание.

“Трактовать нормы можно таким образом, что перед тем, как поздороваться в сессионном зале парламента, народные депутаты, которые будут внесены в список олигархов, должны предупредить друг друга о том, что является олигархами, а потом отчитаться, о чем они общались”, — считает Нина Бец.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что основное политическое финансирование происходит неофициально, наличкой, поэтому как это будут фиксировать вопрос открытый. По словам экспертов, если ко второму чтению эта норма не изменится, то будут прибегать к старым методам. К примеру, через подставных доноров: безработных и пенсионеров, которые вносят заоблачные, как на свои доходы, средства.

Что измениться ко второму чтению?

В профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказали УНН, что депутатами внесено уже более 50-ти правок в законопроект. 15 июля последний день, когда еще можно будет вносить свои предложения.

Удастся ли кардинально изменить законопроект? Опрошенные эксперты отвечают, что он, скорее всего, станет более компромиссным, и прояснит те нормы, которые сейчас всем непонятны. “Я думаю, ко второму чтению он может быть совершено другим. У СНБО могут отобрать часть полномочий и влияния на них, могут быть новые объединения, что формулировка „олигарх“ будет размываться не в интересах ОП. Скорее всего, голосование будет уже осенью, если не решат проголосовать на внеочередном заседании Верховной Рады под День Независимости”, — говорит Бортник.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что его принципиальная правка отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто — нет.

“Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться, и надеюсь, они будут поддержаны”, — сказал Разумков.

Даже если в течение недели депутатам удастся завалить законопроект правками, в окружении президента уже решили, что будут с этим делать.

“Если будет необходимость, если будет очень много поправок, то будем применять специальную процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, как мы применяли по банковскому закону. Мне кажется, это будет честно и справедливо. Потому что если люди хотят просто заблокировать прохождение закона, у них нет на это голосов, и они используют бюрократические средства, мы тоже будем бюрократические механизмы совершенствовать и таким образом продвигать далее этот закон”, — заверил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция “Голос”) Роман Костенко рассказал УНН, что не планирует подавать правки к законопроекту, так как считает это бессмысленным.

“Нужно полностью переписывать законопроект, потому что ту концепцию, которая заложена в нем, не исправить одними правками. Я не вижу смысл подавать какие-то правки, будет кто-то из фракции, не могу сказать. У нас же есть альтернативный законопроект об олигархах”, — рассказал он.

То, как измениться законопроект об олигархах, крайне важно, так как на его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране. И чтобы не было юридической коллизии законопроект нужно серьезно дорабатывать.

Эксперты прогнозируют, что законопроект вряд ли будет рассмотрен по ускоренной процедуре. Но произойти это может на внеочередном заседании Рады в июле и в августе, а само голосование только осенью. Если все будет идти по плану, сам закон вступит в силу только зимой, поэтому у потенциальных “олигархов” еще есть время, чтобы решить, как себя обезопасить.