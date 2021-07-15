Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку: чем запомнился один из самых влиятельных министров страны

Аваков пробіл на посту министра внутренних дел 7 лет

КИВ. 15 июля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады, депутаты проголосовали за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 291 депутат проголосовали за. В Слуге народа отдали свой голос 229депутата, в Европейской Солидарности — 16, в Голосе — 15 и Довира — 18, За будущее и внефракционные додали ещё 13 голосов. УНН вспоминает, чем больше всего запомнился один из самых влиятельных министров страны, достижения и провалы самого длительного министра в истории Украины.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел в феврале 2014, сначала в статусе исполняющего обязанности. По информации портала “Слово и дело”, с тех пор он дал 273 обещания: выполнил — 106 (39%), провалил — 91, в процессе выполнения — 76 (в ближайшее время будет определен статус “выполнено” или “не выполнено”).

Освобождение Харьковской ОГА от сепаратистов

В апреле 2014 года Аваков руководил спецоперацией по освобождению захваченного сепаратистами здания облгосадминистрации.

Здание ОГА было захвачено пророссийскими митингующими вечером 6 апреля, которые вывесили там российский флаг и провозгласили “Харьковскую Народную Республику”. План освобождения здания разработал штаб под руководством Авакова и тогдашнего командующего Нацгвардии Степана Полторака. Штурм совершил винницкий подразделение “Ягуар”.

“Около 6:30 утра спецподразделения МВД специальной операцией освободило дом от захватчиков. Без единого выстрела, гранат и других спецсредств. 70 задержанных. Изъято оружие. В том числе лидер сепаратистской группы УВБ (Украинский восточный блок) Логинов”, — сообщил после спецоперации Аваков в своём FB.

Рюкзаки Авакова

Покупка рюкзаков для Нацгвардии обернулась громким скандалом с участием сына Авакова — Александра и замминистра МВД Сергея Чеботаря. В 2015 году было начато уголовное производство по факту закупок рюкзаков Александром Аваковым через подконтрольные ему фирмы. В схеме участвовал заместитель Авакова Чеботарь, а в адрес самого министра звучали обвинения в коррупции. Но фигурантам этого скандального дела удалось избежать наказания: в 2018 году дело было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Изнасилование в Кагарлыке

В мае 2020-го после громкого скандала, когда изнасиловали девушку в Кагарлицком отделении полиции Аваков пообещал, что там полностью обновят состав сотрудников. Сразу после инцидента полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранили от исполнения служебных обязанностей, а весь личный состав Кагарлицкого отделения решили расформировать и направить на переаттестацию. Но в конце концов с 30 сотрудников уволили только 9. Тогда же партия “Голос” инициировала провальную отставку Авакова.

Убийство Павла Шереметы

Смерть журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года взорвали в автомобиле руководителя интернет-издания “Украинская правда” Алены Притулы привела к самой большой критики Арсена Авакова со стороны как граждан, так и представителей власти.

В декабре 2019 года на специальном брифинге в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и Генерального прокурора Руслана Рябошапки Арсен Аваков заявил о задержании убийц и своей личной уверенности в их вине. По обвинению в убийстве были задержаны рок-музыкант и воин ССО Андрей Антоненко, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко и медсестра ВСУ Яна Дугарь.

Их больше года держали в СИЗО, но следствие до сих пор не предоставило убедительных доказательств вины Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Арсен Аваков должен будет уйти в отставку в случае провала в суде расследования дела об убийстве Павла Шеремета. Все фигуранты на данный момент выпущены под домашний арест, а Владимир Зеленский на последней своей пресс-конференции показывал журналистам свою личную переписку в телефоне с Яной Дугарь. Юлия Кузьменко со своим адвокатом также была замечена при посещении Офиса президента Украины.

Дело Виталия Маркива

В ноябре 2020 года Миланский суд отменил приговор бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, который был ранее приговорен к 24 годам заключения по обвинению в убийстве журналистов во время войны на Донбассе в 2014 году.

Аваков обещал вернуть бойца домой и способствовал оправданию и освобождению военного, отстаивая его интересы в суде и на межправительственном уровне. После отмены приговора Аваков на частном самолете лично доставил нацгвардийца в Украину потратив на это около 840 тысяч гривен.

«Ну какой пиар. Мы же не ожидали хеппи-энда. Мы четко понимали, что вероятность плохого исхода крайне высока. Собственно, что мы и получили после первого суда. Я просто ясно понимал, что не смогу спокойно спать, если не сделаю все, что в моих силах. Вот и все», — комментировал дело тогда Аваков.

Создание Национальной полиции

При Авакове была создана Национальная полиция. Верховная рада приняла соответствующий закон в июле 2015 года. При его руководстве началась реформа милиции. Аваков назначил в МВД грузинских реформаторов Хатию Деканоидзе и Эку Згуладзе, которые взялись за реформу силового ведомства. В результате на смену милиции пришла Национальная полиция. Также были запущены процессы по переаттестации сотрудников МВД.

Однако успехи в реформе не продлились долго. В 2016 году реформаторская команда уволилась из министерства. “Моих полномочий и воли не было достаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, и в связи с этим я заявляю о своей отставке”, — скала тогдашняя руководитель Нацполиции Деканоидзе. Однако реформой полиции до сих пор недовольны как украинцы, так и представители власти, которые говорят, что задача следующего министра ее закончить.