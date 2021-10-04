Больше не член команды. Как будут снимать Разумкова с должности спикера Верховной Рады?

Кадровые ротации в окружении президента продолжаются. Парламентская фракция "Слуга народа", находясь на выездном заседании в Трускавце, договорилась начать процедуру отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова начиная с этого понедельника, а само голосование может состояться уже в этот четверг. УНН узнал, как планируют голосовать все парламентские фракции, найдутся ли голоса и чем закончится громкий разрыв между президентом и Разумковым.

Последний из первых

Взаимная неприязнь, претензии и обвинения между Банковой и спикером парламента Дмитрием Разумковым из слухов вырвались в публичную плоскость. Конфликт настолько зашел в тупик, что на большом выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, который прошел на минувших выходных, собрали необходимый минимум — 150 голосов для запуска процедуры отставки.

"Партия имеет миллион вопросов к главе Верховной Рады. Не как к главе Верховной Рады, прежде всего, а как к человеку, который является членом этой команды. Мы понимаем, что сегодня он не является членом команды "Слуги народа". Он об этом говорит достаточно открыто", — отметил Зеленский в Трускавце.

Однако ключевая причина отставки - самостоятельность действующего председателя ВР, который якобы имеет собственные политические амбиции, старается не зависеть от Офиса президента и часто не поддерживает важные для действующей власти решения и законы. Завтра, 5 октября, Рада должна проголосовать за включение вопроса об отставке спикера в повестку дня и определиться с процедурой его рассмотрения, а в четверг планируется решающее голосование.

Однако состоится ли голосование остается открытым вопросом. Сегодня на заседании согласительного совета Разумков призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" соблюдать регламент и Конституцию Украины при инициировании отзыва его с должности.

"Я вижу в СМИ информацию о том, что голосование может пройти во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. Процедура, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины проходит по регламенту, согласно 76 и 77 статьям. Иначе не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом — что будет. Посмотрим, можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады и, надеюсь, за ее пределами также", — заявил Разумков.

В регламенте указано, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга – это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время. В Слуге народа рассчитывают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут, и главу ВР все же заменят в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам хватает, несмотря на то, что часть президентских депутатов не в восторге от принудительного тона руководства партии. Во время встречи в Трускавце несколько нардепов просили президента хотя бы заслушать спикера Рады, на что Зеленский в резкой манере напомнил им, благодаря кому депутаты стали "слугами народа".

По предварительным подсчетам, внутри партии собирается голосовать за отставку Разумкова не больше 200 депутатов. Остальные голоса в президентской команде рассчитывают получить от группы "Довіра" и "За майбутнє". Однако в самой партии не сомневаются, что голоса найдутся.

"По подписным листам уже понятно, что голоса будут. Те, кто открыто говорили, что не поддержат всего несколько нардепов, где-то четыре человека. Ну, еще кто-то заболеет и не придет, но сюрприза не будет, голоса за отставку есть", – говорит нардеп СН Алексей Устенко.

Что говорит оппозиция?

В разговоре с УНН многие оппозиционные фракции ссылаются на то, что еще не было партийного собрания, на котором бы обговаривали то, как будут голосовать, однако все склоняются к тому, что либо удержатся от голосования, либо проголосуют против отставки. Ярослав Железняк лидер "Голоса" рассказывает, что в партии работой спикера довольны и не поддержат его отставку.

"Мы поддерживали его назначения два года назад, поэтому мы не будем голосовать за отставку. Я считаю, что глава парламента профессионально выполняет свои обязанности и поддерживает равные правила для всех фракций, независимо от того, это коалиция либо оппозиция", - говорит депутат.

Не поддержат отставку и в "Оппозиционной платформе За жизнь". Сопредседатель фракции Юрий Бойко также хвалит работу Разумкова и отмечает его равное отношение как к провласной фракции, так и к оппозиции. "Разумков с уважением относится ко всем в парламенте, дает возможность высказаться, придерживается регламента. Вот только не хочет выполнять "хотелки" Офиса президента, поэтому его хотят убрать", - говорит он.

Не смотря на то, что в "Европейской солидарности" не так радушно относятся к спикеру и считают его членом команды президента, голосовать, скорее всего, не будут. "Мы еще не собирались и не обсуждали этот вопрос. Лично я голосовать не буду, думаю, партия тоже", – рассказывает депутат Алексей Гончаренко.

Не видать голосов за отставку и от "Батькивщины". В партии рассказывают УНН, что не голосовали за назначение Разумкова два года назад, и не будут голосовать за его снятие сейчас. В партиях опасаются, что если произойдет изменение спикера, оппозиционные партии будут иметь меньше возможностей выполнять свою работу, а их работу в парламенте будут ограничивать. Преемник Разумкова на посту давно известен – первый вице-спикер Руслан Стефанчук. А освободившееся кресло, займет замглавы фракции "СН" и глава партии власти Александр Корниенко. Также партийные лидеры стараются держаться от темы с Разумковым подальше, так как он быстро набирает политические обороты, а поддерживая тему его отставки, они будут только помогать ему в этом.

Выбор будет драматический: либо Зеленский, либо Разумков

Необходимые 226 голосов за отставку спикера парламента, скорее всего, найдутся, однако ключевую роль сыграет то, какое максимальное количество депутатов СН ее поддержат. "По моим подсчетам нужно минимум 200 голосов "Слуг народа" за, потому что остальные голоса можно найти у ситуативных союзников – "Довіра" и "За майбутне". Предполагаю, что могут найтись голоса и в "Голосе", учитывая их раскол. Таким образом, часть этих депутатов будут рассчитывать, что новый спикер ВР будет способствовать замене руководства фракции "Голос". 30-40 голосов найдется, но нужно, чтобы Слуги голосовали консолидировано", - говорит политолог Владимир Фесенко.

По его словам в президентской фракции есть несколько десятков депутатов, которые сомневаются в том, что нужно голосовать за отставку, однако "непослушание" обойдется им дорого. "Выбор будет драматический, либо Зеленский, либо Разумков. Это будет тест на лояльность к президенту", – резюмирует политолог.