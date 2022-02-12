Лжесвидетельства и выезд заграницу: чтоб общего в делах Ярославского и Дыминского

Смертельное ДТП на трассе Чугуев – Мартово в Харьковской области могло остаться одним из череды трагедий, что, увы, нередко происходят на наших дорогах. Но именно этому ДТП суждено было привлечь внимание всей страны.

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Около 22:55 9 февраля на трассе Чугуев — Мартово в Харьковской области был насмерть сбит мужчина. Как стало известно из опубликованного СМИ видео мужчину переехали дважды. Автомобили Mercedes Benz 63 AMG (в народе известные как “гелик”) промчались, не снижая скорость — у погибшего, вероятно, не было шансов. Позднее на месте дорожно-транспортного происшествия были найдены автомобильные номера машины из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского.

Дальнейшее развитие событий было вполне ожидаемым: официальное заявление пресс-офиса компании, что за рулем авто был водитель, а не бизнесмен. Также стало известно, что сам Ярославский, якобы в это время уже спал дома, а затем вылетел в Лондон к семье. Согласитесь, ничего удивительного. Но в дальнейшем события приняли не совсем привычный оборот. В полицию с повинной явился мужчина и заявил, что именно он был за рулем и сбил человека. Уже начались и следственные действия, и суд должен был избрать меру пресечения, но как выяснилось — согласно мобильному трафику, повинившийся в содеянном находился в момент трагедии далеко от места аварии. А вот телефон Ярославского, как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, был зафиксирован на месте аварии.

И хотя следователям предстоит еще много работы в деле о самом ДТП (в частности установить кто же всё-таки был за рулем), уже сейчас ситуация наталкивает на проведение определенных параллелей с делом бизнесмена Дыминского, где также было смертельное ДТП и лжесвидетельства.

Дело Дыминского

В августе 2017 года автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Яворивского района Львовской области, в результате чего погибла 31-летняя женщина.

Информация о том, что вероятнее все, за рулем Mercedes S 65 AMG, столкнувшимся с Opel, был сам Дыминский, появилась сразу. Но вину взял на себя 43-летний охранник бизнесмена — Андрей Борщ. Началось следствие, которое установило, что Борщ, уже арестованный по подозрению в совершении ДТП, не был за рулем автомобиля и попросту оклеветал себя.

По версии следствия, охранники Дыминского знали, что именно бизнесмен совершил смертельное ДТП, но по каким-то причинам предоставили следствию ложные показания (думаем, причины ложных показаний в обоих делах предельно ясны?)

Через три дня после трагедии Дыминский покинул Украину и с тех пор не возвращался. В декабре 2017 года его объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сначала бизнесмен, по всей вероятности, находился в Швейцарии, затем в Греции, куда украинские правоохранители отправляли запрос на экстрадицию. Но пока безуспешно.

Сам Дыминский в какой-то момент даже пытался заявить, что дело сфабриковано и его преследуют как тогдашнего владельца телеканала Zik. Но подобные заявления в деле о смертельном ДТП, где все факты на лицо, согласитесь, звучат не убедительно.

Деньги рулят?

Мать погибшей в ДТП с Дыминским молодой женщины через некоторое время заявила, что претензий не имеет, так как весь понесённый ущерб был компенсирован. Ждёт ли нас что-то подобное в истории с кортежем Ярославского? Утверждать не беремся. Лишь напомним, что опасный стиль вождения Ярославского уже привлекал к себе внимание. В 2012 году польские журналисты записали интервью с бизнесменом, вышло оно под красноречивым названием “Ярославский — король Харькова”. В одном из эпизодов бизнесмен мчит на своём авто по городу со скоростью около 120 км и говорит, что не считает такую скорость сверхъестественной, а “гаишники” его не останавливали...

Мы не берёмся утверждать, что именно Ярославский был за рулем. Но факты — вещь упрямая и они наводят на определённые выводы. Особенно в свете того, что бизнесмен покинул страну при столь неблагоприятных обстоятельствах. Вернётся ли? Хотелось бы верить. Как и в то, что правоохранители докопаются до истины и дело не дадут “замять” или заполитизировать. Украине и так хватает политической борьбы без правил, а вот простой справедливости — нет.