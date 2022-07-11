Урезать нельзя оставить: Кабмин предлагает уменьшить социальные выплаты и превратить Украину в Бурунди?

Что год грядущий нам готовит - первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко опубликовала программную статью, которая заставляет насторожится.

КИЕВ. 11 июля. УНН. Увлеченность идей сокращения экономических размеров государства докатилась и до членов правительства - первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко опубликовала статью, в которой едва ли не основным «лекарством» от всех экономических недугов называется «достижение оптимального размера государства».

На первый возникающий вопрос – о том каков же оптимальные размер государства, и кто собственно определяет эту оптимальность – Свириденко пытается дать ответ сама.

«Ответ находим в современной экономической истории: в ХХ веке быстрее всего "росли" государства, которые перераспределяли через бюджет не более 20-25% ВВП», - пишет Свириденко.

Далее она поясняет как рассчитывается экономический размер государства.

«ВВП – валовой внутренний продукт – это сумма всех товаров и услуг, создаваемая экономикой за единицу времени (календарный год). Соответственно, все, что государство накапливает налогами и сборами (а дальше – тратит), можно измерить как процент к ВВП. Это называется фискальный процент ВВП. В Украине он составлял до войны 40-45% в разные годы, в США – 25-30%, в Китае – вообще лишь 10-11% в годы безумного экономического роста», - пишет Свириденко.

А далее министр утверждает буквально следующее – «Научно доказан факт: чем ниже фискальный процент ВВП, тем выше экономический рост». Далее в статье утверждается, что «уменьшение размера государства неизбежно генерирует рост».

После прочитанного возникает множество вопросов. Действительно ли развитые экономики имеют небольшой процент перераспределения ВВП через бюджет? Дает ли оптимальный размер государства неминуемый экономический рост?

Посмотрим на перераспределение ВВП, то есть на экономический размер государства, в различных странах мира. Например, в Сомали он составляет чуть более 4%. А на Мадагаскаре и в Уганде – чуть более 15%. Оптимальные размеры в пределах 20 – 25% имеют такие страны как Сенегал, Буркина Фасо, Мали, Афганистан, Никарагуа, Гондурас. Да, в списке стран с «оптимальным» размером государства есть, например, и Китай, но нет, к примеру, Израиля (приблизительно 42%), Германии (47%) или Австрии (более 51%).

Слишком много исключений из «научно доказанного факта», не кажется? И где же обещанный неизбежный экономический рост?

В целом десятка беднейших государств имеют уровень перераспределения от 10 до 30% ВВП.

Но Свириденко все же придерживается мнения и считаться с ним, пока она у власти и управляется с экономическим блоком, необходимо. Почему, читаем дальше ее статью, которую по праву можно считать программной.

«Считаю, что, несмотря на войну, уже с 1 января 2023 года мы должны сократить фискальный процент ВВП в Украине с 45% до 30%, а дальше в течение 10 лет уверенно двигаться к его дальнейшему сокращению и достигнуть 20% в 2032 году», - пишет Свириденко.

Уже в следующем году нас ожидает сокращение фискального процента ВВП на 15%. Посмотрим на то как распределяются расходы государства в Украине согласно нормам, закрепленным в законодательстве: только на образование 7% ВВП (по факту 6% ВВП), на медицину — 5% ВВП (по факту 4% ВВП), обороноспособность и безопасность — не менее 5% ВВП (мирное время), а в данный момент – 15% ВВП идет только на денежное довольствие военнослужащих. Еще около 3% ВВП идет на обслуживание госдолга, 13% ВВП — на социальное обеспечение и страхование (включая Пенсионный фонд). В совокупности уже больше 30% ВВП. За кадром остаются: культура, спорт, экология, ЖКХ, различная экономическая деятельность, которая должна финансироваться хотя бы на минимальном уровне... Отметим также и тот факт, что расходы на содержание высших органов власти и местное самоуправление составляют 1,5% ВВП.

Это и есть те пресловутые «зарплаты чиновников», которые так любят предлагать урезать сторонники полной либерализации экономики.

Сомневается в реалистичности такого сценария и исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«30% мне кажется не очень реалистичным, учитывая большую долю населения старшего возраста в Украине. И с этим мы ничего поделать не можем, и на следующий год, тем более. Это слишком резкое уменьшение, которое может угрожать неизвестными социальными последствиями для Украины», - считает Вышлинский.

Но за счет чего же будут урезаться расходы государства и будет сокращаться его экономический размер?

«Для достижения оптимального размера государства необходимо начать с либеральной налоговой реформы, принять либеральный трудовой кодекс (отдельные его элементы мы уже ввели на военное время), а также провести большую реформу социальных выплат на основе единого цифрового реестра», - пишет Свириденко.

Ответ напрашивается сам собой – прежде всего социальные выплаты. Выходит, в следующем году нас может ожидать существенное сокращение расходов государства на соцвыплаты, которые и без того невелики. И которые, кроме того, по большей части возвращаются в экономику страны и поддерживают ее. Какие именно выплати будут урезаться? – на этот вопрос ответ, вероятно, должны будут дать те, кто будет заниматься реформой, анонсированной Свириденко. Но можем предположить, что затронет сокращение и субсидии, и пенсии.

Глеб Вышлинский также допускает, что урезание возможно за счет социальных выплат, что приведет к снижению уровня социального обеспечения, в сравнении с тем, к которому привыкли украинцы.

Как мы отметили ранее, сокращение уже в 2023 году должно составить 15% - а даже если допустить, что «под нож» пойдут абсолютно все соцвыплаты (что конечно фантастика), то сокращение составит всего 11% не более. Что же будет дальше?

Урежут расходы на армию в воющей стране? В тот момент, когда 15% ВВП покрывают лишь зарплаты военных, а на войну в целом уходит немного-немало до 30% ВВП. Надеемся, что нет. Но и другие варианты решения обозначенной Свириденко задачи будут для украинцев не из легких.

Вице-премьер, как и большинство сторонников идеи сокращения размеров государства, предлагает двигаться путем либерализации налоговой системы – попросту уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Вы скажите – так что в этом плохого? Налоги – это львиная доля доходов государства. А для воюющей Украины – это «кровь» ее экономики.

Чем меньше налогов будет собирать государство (особенно сейчас) – тем меньше сможет тратить, и не только на социальные выплаты, но и на другие сферы – медицину, образование, а также на армию.

Наводить порядок в социальных выплатах и налоговой сфере необходимо. Но делать это во время войны и семимильными шагами враз уменьшив расходы государства на 15% - разумно ли это? Напрашивается еще один вопрос – что будем делать с теми расходами, на которые не хватит доходов государства? Уже сейчас госбюджету ежемесячно не хватает 5 млрд долларов и это при существенном секвестре расходов – то есть в условиях, когда финансируется лишь оборонка и защищенные статьи расходов. Уже сейчас власть буквально по крупицам собирает средства от международных партнеров, чтобы «залатать» дыры в бюджете. А сможем ли мы сбалансировать доходы и расходы в условиях войны так чтобы уменьшить экономические размеры государства? Либералы могут возразить, что потенциал есть и можно (и нужно) постепенно отдавать в частные руки объекты, что балластом висят на содержании государства и не приносят прибыли, сокращать расходы на медицину и образование – все больше отдавая эти сферы в руки бизнеса. Отчасти это правда. И постепенно подобные практики должны внедряться. Но стоит ли подобная игра свеч, в условиях войны и в условиях, когда число украинцев, оказавшихся за чертой бедности растет с каждым днем едва ли не в геометрической прогрессии? Кто сможет позволить себе частную школу или регулярные взносу по медстраховке?

Еще один момент на который стоит обратить внимание в статье Свириденко, это то что нет ясности, о чем конкретно идет речь – о доходах сводного госбюджета или о расходах. Или о том и другом? В мирное время разница между доходами и расходами, то бишь, дефицит госбюджета, составлял 2 – 3% - это не имело особого значения. Но сейчас, когда дефицит бюджета по итогам 2022 года составит не менее 20% - имеет. Мы возвращаемся к тому, что можно сократить уровень перераспределения доходов – налогов и сборов (упомянутая либерализация налоговой сферы тому поможет), но тогда кто профинансирует расходы, оставшиеся непокрытыми из-за «урезания» доходов? Снова международные партнеры? Хватит ли у них сил и возможностей? Или же это будут кредитные средства и в итоге мы упремся в показатель госдолга на уровне 80%, а то и 100% ВВП? Это будет катастрофой.

Кстати, беднейшая в мире страна (по уровню ВВП на душу населения приблизительно 237 долл) – Бурунди, имеет экономические размеры государства приблизительно 30%. Не это ли ролевая модель Украины на следующий год?