Онтопсихолог: путин совершил ошибку задолго до вторжения в Украину

Обсудили с психологом, в чем главная ошибка путина, как справится с тревожностью и пережить потерю

КИЕВ. 25 июля. УНН. Онтопсихология для Украины относительно новое явление, хотя в мире заговорили о ней еще в средине 20 века как о науке, призванной комплексно изучать психические проявления человека с учетом социального контекста.

Наибольший вклад в развитие онтопсихологии сделал итальянский философ Антонио Менегетти, успешно практиковавший не один десяток лет и помогавший, не только здоровым людям обрести себя, но и лечивший пациентов с различного рода отклонениями.

Критики онтопсихологии считают ее чуть ли не сектой, культом, объединившим богачей и пропагандирующим аморальное поведение, двойные стандарты. Хотя доказать, что методы и инструментарий, предложенные онтопсихологами не работают, не привносят в жизнь человека уверенность и не развивают интуицию, критики не смогли.

О том, что же такое онтопсихология, что собой представляет Онто Ин-се, как развитая интуиция помогает в критической ситуации и какую ошибку совершил путин еще до вторжения в Украину УНН поговорил с психологом Ольгой Любченко.

- Коротко определи, что такое онтопсихология и проект человека, Онто Ин-се.

Я не буду давать научные определения, постараюсь объяснить своими словами. Давай начнём с того, что такое Онто Ин-се, если очень просто – дух, то что заложено в нас природой. Это то, что отличает нас от любого другого живого существа. Это абсолютно уникальный код, своеобразная психологическая ДНК. Уникальный набор способностей, склонностей, талантов, которые есть только в этом человеке и не повторяются больше ни в ком другом. Мы абсолютно уникальны, эта уникальность как раз и состоит в этом психологическом начале. Это и есть Онто Ин-се.

Онтопсихология – это та наука, которая помогает человеку осознать своё Онто Ин-се, прийти к нему. Осознать, что природой заложено в нас, и как технически это реализовывать. Что это даёт? Человек просто становиться счастливым, здоровым, успешным. Он осознает «осмысленность». Это не онтопсихологический термин, но он очень хорошо подходит для описания – поймать осмысленность своего существования. Или как ещё модно говорить «попасть в поток». Вот я часто спрашиваю у людей «в потоке» - «а в каком?». В чьем потоке, в каком и куда тебя несет? Поймать свой природный поток, быть в своём настоящем потоке. Когда ты в него попадаешь, у тебя действительно удивительным образом налаживается всё. В первую очередь – физическое здоровье. Потом, естественно, у тебя начинают налаживаться социальные контакты, и всё, что связано с тобой лично. Для простоты, чтобы не называть термины, мы часто говорим слово проект, но по сути Онто Ин-се – это и есть наш индивидуальный проект жизни, на психическом уровне заложенный в нас.

Он в течение жизни может меняться?

Нет, он не может меняться. Но он может расширяться. У него нет потолка. Когда ты подходишь, казалось бы, к пику реализации того, что в тебе изначально было заложено – хоп, и происходит расширение. В тебя как будто оттуда сверху кто-то добавил, расширил возможности.

Если же ты не реализовываешь проект, то он на определенном этапе начинает сжиматься, начинает «схлопываться», закрываться. Потому что жизнь она экономно-иерархична, и если ты ничего не делаешь для своей реализации тогда то, что тебе дано, постепенно усыхает, в неразвитом состоянии атрофируется внутри тебя.

Если человек глобально противоречит себе и не идёт по пути того, что ему дано от природы, никак не развивает то, что было дано изначально, тогда вместо развития, с ним происходит обратная ситуация – оно начинает сжиматься. Вплоть до того, что в определенный момент проект может полностью закрыться, и мы получаем биологических зомби. Популярная тема с зомби. Она почему так стала модна в обществе? Потому что на самом деле людей-зомби достаточно большое количество. Это люди биологического цикла, которые проживают жизнь «как научили», стереотипно, традиционно, в соответствии со сверх-я общества… Но абсолютно не реализовавшие свой природный проект. Что получается? Биологически они живут, биологический конгломерат, машина определённая – существует. А с духовной точки зрения, психической точки зрения, не произошло воплощение проекта. И мы получаем биологического робота, который соответствует всем шаблонам социума, но в котором умерло духовное, психическое начало.

Онтопсихология – это то, как быть верным себе. Не предавать себя. Себя настоящего. Вот это самое главное. Всё остальное второстепенно.

- путин предал свой жизненный проект?

Давно.

Это произошло до войны?

То, что происходит сейчас, – это следствие. Не этой войной он предал себя. Это уже следствие. Он себя раньше предал, и мы сейчас, к сожалению, являемся теми, кто «выгребает» на себе следствия этого. Но не только мы одни, потому что, то что будет дальше с россией, и те процессы, которые будут там происходить, – неизвестно кто ещё будет больше «выгребать».

- То есть страна будет страдать?

Конечно.

- Что происходит с путиным?

Здесь очень хорошо помогла бы онтопсихология. Я никогда особо глубинно биографию путина и все его действия не изучала. Не могу сказать, где и в какой момент это произошло, потому что он мне был не интересен. россия и россия, а в этот их нездоровый фанатизм по поводу путина я никогда глубоко не вникала. Но могу констатировать определенный факт – он двадцать с лишним лет у власти. Он чуть ли не богатейший человек в мире и он умирает от неизлечимой болезни. Что он испытывает внутри? Полное бессилие. Бессилие противостоять реальности жизни в нём самом. Это психосоматика. Человек так заболевает, когда те выборы и действия, которые он совершает, идут вразрез с его проектом. Он проиграл себя. Не перед лицом социума, а перед лицом жизни. Рак с психологической точки зрения – это то же самое, что и банкротство. Он витальный банкрот (с лат. Vita – жизнь – ред.). Богатство и власть с собой в могилу не заберешь. А вот когда теряешь контакт со своим жизненным началом (Онто Ин-се) - внутри сознания начинается ад.

путин проживает жесточайшую фрустрацию от осознания проигрыша жизни, своего близкого конца. Человек в таком состоянии безысходности испытывает сильную агрессию, направленную вовне – все виноваты! Он не в состоянии признать свою ошибочность и что-то изменить. Он будет обрушиваться с агрессией и обвинениями на внешний мир. Это психологическая компенсация. Умирающий, проигравший себя перед лицом жизни старик с огромной властью и ресурсами в руках - что он делает? Он куражится, бесится от внутреннего бессилия и несостоятельности, от осознания неизбежности своего близкого конца и в тумане агрессивности и мании величия, заполонивших его мозг, развязывает войну в Украине, грозит всему миру ядерной кнопкой и устраивает репрессивный «сталинский режим» в собственной стране. Это психологическая агония.

- Он трус?

Я его лично не знаю. Но из того, что я вижу, это человек, который компенсирует за счёт власти собственные внутренние недостатки. Такие люди не бывают внутренне реализованными и смелыми. Соответственно сказать, что он счастливый, реализованный человек – я не могу. Безусловно, внутри него патологические процессы. Трус ли он? Скорее всего, да. По типологии негативной мужской психологии, предложенной профессором Менегетти, он – «большой брат». Такие мужчины страшатся своей глубокой внутренней пустоты, пряча ее за социальной властью. Я могу еще сказать другое. Скорее всего, он начал бояться. Если это не был двойник, а оригинал во время парада (9 мая – ред.) – то действительно человек боится. Считывалось, что человек себя очень плохо чувствует. Он больной, старый. И у него пропал интерес к жизни. Это считывается. Он говорит нужное, но внутреннего интереса к игре уже нет абсолютно. Они проиграют – потому что проиграл он внутри. У него идет разочарование процессом, который он сам и начал, интерес к этому пропал. Тот человек, который говорил во время парада, – боится.

- Но для меня не стыкуется, что есть страх. У него ведь не стоит вопрос, как выйти из этой ситуации – он продолжает бомбить Украину с фанатичной яростью.

Он будет бомбить. Он ведь большой и страшный. У него вся стратегия управления россией и миром была с позиции силы всегда. И он всегда демонстрировал себя как доминанту. Он всегда пытался себя показать, что он доминанта над россией, и с позиции силы стращал и управлял всем миром. Этот человек не способен признать ошибку. Внутри него проблема: не способен признать ошибку, ибо признание того, что он ошибся с нападением на Украину, ставит крест на нём, как на политике, на лидере, на человеке, который двадцать с лишним лет выстраивал определенный образ.

- Он уже этот крест поставил.

В лице внешнего мира он этот крест поставил, а внутри самой россии этого ещё не произошло. За счёт информационной блокады и информационной манипуляции, того, что идёт сейчас обработка всей россии… Умных, думающих, адекватных, и еще молодежь, которая интернетом пользуются, – не больше 30% населения. Они понимают, что на самом деле происходит.

А 70 процентов – это человеческая масса, простите меня за такой термин, но у них продолжается культ путина, который создавался долгое время. Он то и играет сейчас эту роль в большей степени перед ними, а не перед другим миром. Другой мир уже понимает, что король-то голый. У мира уже открылись глаза, и страшилка о «великом путине» развеялась. Шарик сдулся.

Но в россии понимания еще нет, и он продолжает щеки надувать. А эти 70% - это электорат, это те, за счет кого он существует. И сейчас этот театр продолжается не для внешнего мира, а для вот этих людей… И этим мы разительно отличаемся, я имею ввиду Украину и россию. В Украине давно нет веры в сказочку о хорошем царе, а в россии эта сказка никогда не проходила, она у них была всегда.

- Во что верим мы, здесь и сейчас?

Мы победим. Мы верим в это.

- Развязав войну из-за своего «Я», путин мотивировал это тем, что слишком близко походит НАТО. А Швецию и Финляндию берут в Альянс. Он войной приблизил к себе НАТО.

Да, чего боялся, то и получил. И это еще не вся материализация его страхов. Когда человек глобально противоречит Жизни, ее великому замыслу, уничтожая народы, во имя удовлетворения своей патологической психологической потребности, рушится весь его проект, все его «социальное тело». И мы с вами это увидим. Жизнь всегда восстанавливает свое равновесие.

- Он шёл победить за три дня – не получилось. Он положил своих людей не за что. Наши умирают – каждая смерть — это тяжело, но они понимают, за что они сражаются – они умирают за свою землю…

Они герои. Абсолютно все. Глубочайшее уважение и признание. Это абсолютно другая психологическая позиция.

- Ты смогла убить сейчас?

Но только если я буду понимать, что есть угроза моей жизни, – я буду защищаться. Потому что я буду защищать свою жизнь. Ко мне пришли и, если будут на меня нападать – я буду защищаться. Буду убивать. И так должно быть. Это здоровая, нормальная, психологическая реакция. Это я как профессиональный психолог говорю.

- Оружие есть?

Нету. И не собираюсь его заводить.

- Почему?

А зачем? Убить не обязательно пистолетом. Можно чем другим.

- То есть банка с огурцами если что?

Тоже подойдёт.

- Месяцы, полгода. В любом случае война закончится. Украина заинтересована в быстрой победе. Мы победим, но останется негатив. Как утилизировать негатив и сколько нужно времени?

Поколения. Пойми, те, кто сейчас через это прошёл, и чем жёстче они через это прошли, тем жёстче будет осадок – как с нашими дедушками-бабушками и немцами – всё равно все россияне будут врагами.

- Я говорю о том, что внутри себя.

Очень просто. Сосредоточиться на том, что сейчас нужно жить. Смотри, были какие-то обстоятельства. Не важно, они по какой-то причине случились. Есть момент здесь и сейчас. Сейчас меня не обстреливают? Солнце есть? Руки, ноги есть? Что нужно делать? Пахать! Строить! Сажать! Детей растить. Рожать детей. Жить и сосредоточиться на жизни сейчас. Если человек сумеет это сделать – он этот негатив пройдет. Предположим, что это не война, а землетрясение снесло с лица Земли какую-то часть. Вспомни Спитак (речь идет о катастрофическом землетрясении, произошедшем в 1988 году в армянском городе Спитак и его окрестностях, повлекшем масштабные разрушения, гибель людей и переселение выживших в другие регионы и страны – ред.). Сколько людей погибло из-за землетрясения? На кого злиться? На жизнь? Нужно жить дальше. Сосредоточиться на том, что я ещё могу сделать. Что я должен сделать? Что я могу делать сейчас? Если погружаться в прошлое и смаковать – это уход в психопатологию. Уход в разрушенную психику, разрушенную жизнь – весьма печальные последствия.

- Людям в эмиграции без работы. Что им делать?

Смотреть, как в этих условиях человек может максимально себя применить, чтобы зарабатывать деньги. Первое – нужно сосредоточится на зарабатывании денег. Потому что деньги – это свобода. Это возможность дальше распоряжаться собой.

- Если этой возможности нет?

Такого не бывает. Это только говорит об определенной позиции человека – инфантильность. Это значит – я не хочу. Вот это позиция жертвы – я жертва, у меня нет никакой возможности. Я не хочу ничего делать. Руки, ноги есть? Целый остался? Я могу понять, когда это говорит человек, который под бомбежку попал. Руки или ноги оторвало. И он сейчас двигаться не может. Он получил инвалидность, и он реально не может. Вот у него нет возможности. А если это говорит здоровый, нормальный человек, который физически не пострадал, я как психолог могу сказать только одно, – это инфантильность. Пусть на меня обижаются, но это правда. Это значит, что человек не хочет поднимать свою попу и идти. Да, ты, может, был великим руководителем – но ты сейчас на такую должность не попадешь. Нужно усмирить гордыню, снять корону. Таксовать можешь? Пойти устроится продавцом можешь? Это деньги. На еду хватит. Начни с этого. Обеспечь себе деньги на выживание. Зарабатывать нужно хотя бы столько, чтобы прокормить себя и свою семью. И всё равно чем ты сейчас будешь зарабатывать. Зарабатывай тем способом, которым можешь. А потом начинай смотреть по сторонам. Ты можешь больше зарабатывать? У тебя получается? Хорошо! Ты языки знаешь? Нет? Значит давай быстро учи язык. Нужно, сначала жить, а потом жить хорошо. Вот мы начинаем с того, что мы сначала живём, а потом делаем всё, чтобы обеспечить себе это хорошо. Вот и всё.

- Бизнес-лидеры, у которых компании потеряли большие обороты. Кто-то уехал, кто-то остался. У кого нет персонала, кто-то зарплату выплатить не может. Что делать?

Не в плане менеджмента, а психологически первое: помнить – это временная ситуация! Следующее – постараться за кратчайшее время психологически принять те потери, которые есть. Этому может помочь прием, который предлагает классическая психология, - составить три списка. Один список – перечень того, что ушло безвозвратно и никогда не вернется. Например, какие-то сотрудники, которые у вас были, уехали за границу и никогда больше не вернутся. У меня есть хобби, такой мини-бизнес, появившейся из моей любви к шитью, подбору тканей – это ателье индивидуального пошива. Мы очень долго подбирали туда людей, которые умеет творить чудеса. Мастер индивидуального пошива – это не массовик, это люди с очень узкими специальными навыками. На вес золота. И сейчас эти люди уехали и никогда не вернутся в Украину. И они заграницей востребованы, они мгновенно оказались при работе. И я понимаю, эти мастера никогда не вернуться. Вот это список того, что ушло невозвратно. Что-то или кто-то никогда не вернется –все, принять этот факт.

А второй список – что осталось, что есть, какие ресурсы, чем могу распоряжаться сейчас. Что могу делать в этих условиях и обстоятельствах. Просто перечень оставшихся возможностей.

Третий - это то, что ушло временно, но вернется и план действий. Например, возможность летать. Сейчас для того, чтобы выехать в командировку в Европу нужно ехать до Львова, со Львова ехать через границу, неизвестно сколько простояв на таможне, в Варшаву. Из Варшавы куда-то лететь. Другого способа нет. Это неудобно и очень затратно по времени. Но я понимаю, что это закончится. И снова начнут летать самолёты. И самолёты ко мне вернуться. И удовольствие просто доехать до Борисполя, час езды, и лететь напрямую – я понимаю, что этот кайф всё равно ко мне вернется. Вот составить список того что наладится после войны. Вернутся специалисты, восстановится спрос на продукцию, откроются новые рынки…

Что нужно сделать психологически? На чём сосредоточится? На третьем – сейчас из ситуации выжать максимум и делать то, что должно, НО внутренне нацелиться на развитие, на становление, на рост. И выстраивать эту стратегию через управленческие решения.

И главное: просто помнить о том, что Лидер – наивысшая ценность бизнеса (его мозги, способности, знание, виденье….) и он сам должен позаботиться о себе, о своем психологическом состоянии, о своей ресурсности. Лидер должен сохранить себя! Если ему удастся это сделать – он сможет решить поставленные жизнью перед ним задачи и сохранить бизнес, или создать новый, дав рабочие места и возможность заработка многим.

- Здесь и сейчас – это временно.

Да, у меня ушли какие-то активы, люди, у меня нет этого ресурса сейчас, которым я могу распоряжаться… Что у меня осталось? Чем я могу распоряжаться сейчас? Мы опираемся на это и понимаем, что ограничения, которые у меня возникли – они временные.

Я знаю много компаний, где руководители выехали, и компаний как таковых нет. Они зарплаты не платят, притом, неизвестно смогут ли вернутся – учитывая обстоятельства, потому что выезжали не совсем легально. А есть ребята, которые остались здесь, сохранили команду, честно сказали: «Первые два месяца мы зарплату платим – а дальше денег нет. Давайте думать вместе, как можно зарабатывать». Что они только не пробовали, но они нашли другие темы для заработка, сохранили костяк команды. Да, заработок не тот, что был раньше – меньше, но хватает чтобы выплачивать зарплаты, чтобы никто не голодал. Деньги есть на то, чтоб нормально выжить. И не сидят, лапу не сосут. Это особенность предпринимательского ума. Предприниматель он предпринимает, он не сидит, не жалуется и не ждёт, он действует. Уникальность людей-руководителей, настоящих лидеров, в том, что, оказавшись в кризисной ситуации – они очень быстро переключаются. Они очень быстро ищут способы, как выжить, как дальше что-то делать. И вполне возможно, что возникнет идея нового бизнеса. И после войны они будут заниматься не тем, чем они занимались, а новым, что они сейчас нащупают. У меня есть ребята, которые меня просто покорили во время войны – они в течение трёх недель полностью свой бизнес перевели во Львов. У них крупная компания и они ни на минуту не прервали услугу, которую они предоставляют, а это колл-центры, сопровождающие крупные бизнесы и госструктуры. И они эвакуировали людей из Харькова, из Киева, перевозили людей массами во Львов продолжая работать. Пока один город эвакуируется – другой берет на себя нагрузку. Я знаю хозяина этой фирмы, ему было всё равно – бомбежка или не бомбёжка, – он сам лично ехал в Харьков, сажал за шиворот этих людей в автобусы и вез во Львов. А они ехать не хотели, отказывались, спускались в наушниках в подвал и продолжали работать.

Вот предпринимательский подход, скорость реакции на кризисную ситуацию. И еще важно, то как коммуницировать с людьми. Нельзя прятаться, а нужно честно говорить какова ситуация и как мы можем с ней справиться. И чем искренней эта коммуникация – тем люди лучше воспринимают. По этому лидеру в данной ситуации надо шевелиться. Я в этом отношении нехороший человек, я никого не жалею.

- Онтопсихологии можно обучиться? Клиническую онтопсихологию почитать?

Ради Бога, только не начинайте с неё. Не начинайте, с этой книжки. (Смеется) Начните с «Психологии лидера» или «Проект Человек», молодежь – с «Мудрец и искусство жизни».

У меня была похожая ситуация, потому что первая книга, которая прочла это была клиническая психология. И я не могу сказать, что она позитивно на меня повлияла. Потому что не с этой книжки нужно начинать. Она профессиональная, узконаправленная, про патологию. Вы ж здоровые. Давайте со здоровья начинать. Читать книги всегда позитивно, читать книги профессора (Менегетти – ред.) рекомендую вдвойне. Результат будет. Можно книги читать, можно слушать лекции онлайн, всё можно. Если человек хочет – работать будет всё. Но. Прозвучал вопрос, можно ли обучиться? Я считаю нужно. Почему? Онтопсихология даёт мировоззрение, а вот поменять мировоззрение через прочтение книжки – не получится. Нужна системная работа со своей психологией. У нас есть такой продукт, как школа онтопсихологии, в которой первый год обучения длится с октября по июнь. И что происходит? Когда ты регулярно подпитываешь себя каждый раз новой информацией, которая вытекает одна из другой – идет углубление. У тебя происходит психологический тренинг, который ты сам себе обеспечиваешь. И вот тогда, действительно у человека меняется угол зрения на определенные ситуации в которые он попадает. И ты учишься пользоваться инструментами, а если параллельно ещё книги читаешь… Вообще по-другому мыслишь, по-другому понимание и восприятие книг происходит.

Чего я хочу добиться, работая с людьми? Я всегда говорю, ребят ко мне можно ходить на консультации. Я рада любому человеку, помогу увидеть и разобраться с той проблемой, с которой человек обратился. Но я не могу во время консультации обучить человека, как взять и поменять свою жизнь. Мне для этого нужно инструментарий ему в руки вложить, а это дает школа.

- Онтопсихология даёт возможность поменять жизнь в лучшую сторону?

Я более 20 в онтопсихологиии и этим занимаюсь. До онтопсихологиии я перепробовала кучу всего и у меня есть классическое психологическое образование. Я очень неплохо знаю другие психологические инструменты, в частности психоанализ и гештальт-терапию. Если сравнивать по результативности – онтопсихология более результативна, чем другие техники, которые предлагает психология вообще.

- Ни одна из психологий не предполагает такого объема работы над собой…

А как можно по-другому себя изменить? Я бывшая спортсменка, бегунья. И, как человек, который занимался спортом профессионально, сейчас я только поддерживаю себя в определенной форме. Но я знаю, сколько нужно прилагать усилий и как нужно тренироваться, чтобы давать определенный результат. Меня всегда удивляет, когда люди приходят и говорят: «Дайте нам волшебную таблетку. Я хочу прочесть одну книжку или послушать один семинар, и чтобы у меня всё в жизни изменилось». Это равносильно тому, чтоб хотеть за один урок научится прыгать с шестом, как Бубка. «Покажите мне как пользоваться шестом – я пойду и буду прыгать как он» - не будешь! Потому что тренироваться надо. И я людям честно говорю, что могу ситуативно помочь через консультацию одну-три-пять. Разобрать вашу ситуацию и помочь ситуацию пройти. Но система мышления человека остается прежней и скорее всего человек склонен, к сожалению, наступать на те же самые любимые грабли. Потому что он не изменился внутри. Чудес не бывает. Надо тренироваться как спортсмен. Но если ты лежишь на диване, смотришь телевизор и мечтаешь, что изменится твоя жизнь – она не измениться. Надо с дивана встать и начать что-то делать. Тренироваться.

Онтопсихология, даёт инструментарий, что психологически нужно делать и как. Онтопсихология даёт критерии в руки человеку. Тебе не нужно всю жизнь ходить к психоаналитику и сидеть на зависимости от психолога. Не рыбку даёт, а удочку. Онтопсихологии – приходишь и обучаешься в школе. Я не обещаю, что за год это получится – нужно минимум три года, чтобы научиться пользоваться этим инструментарием. И мы даем такие программы. Но что происходит? Человек соскакивает с этого крючка зависимости от психолога. Почему? Потому что мы даем самому человеку инструмент как пользоваться своим Онто Ин-се, своим природным проектом. Как с ним совпадать. Какие инструменты помогают понять, где моё, где чужое. И всё. И человек идёт дальше сам по жизни. Ему не нужны постоянные консультации с психоаналитиком. Я считаю, что эта уникальная особенность онтопсихологии - очень сильно отличающая её от всего остального. Моя функция, как психотерапевта заканчивается ровно в тот момент, когда я вижу, что человек поймал. У него пошло. Он начал пользоваться инструментом, сам вошел в контакт с Онто Ин-се. Он начал пользоваться снами, у него начала работать интуиция и пошло-поехало. Глазки заблестели, осмысленность появилась. Какие-то неурядицы в жизни – они рассосались, наладились. Бизнес «попер»)) Человек наладил свою жизнь. Всё, я больше не нужна. И это самый счастливый момент для меня.

- После 24 февраля ты оказалась отрезанной от мира, на оккупированной территории и пробыла там порядка 16 дней. Столкнулась с разными реакциями людей на военные действия. Животный страх – можно ли им управлять? Я имею ввиду, когда на тебя накатывает – может ли человек управлять своим состоянием?

Можно управлять своим состоянием. Для этого нужно максимально сосредоточиться на физических ощущениях. Зафиксировать себя. Начинаешь чувствовать это, начинает подкатывать страх, который накрывает как волной. Что работает? Во-первых, возьмите сожмите кулак, так чтобы ногти впились до крови. Чтобы больно стало. И жмите. Пусть кровь пойдёт. Ничего страшного. Физически переключиться, переключить сознание – работает боль. То есть переключить сознание на это ощущение. И вы начинаете контролировать своё тело через ощущение. И вот через фиксирование внимания на телесных ощущениях ты гасишь страх, который включается в голове. Это работает.

- А логика работает?

Не работает. Логика в этот момент вырубается. Страх и логика – идут через один канал. Это канал монитора отклонения. Тебе нужно этот канал вырубить, нужно перейти на более глубинный канал. Это телесное ощущение, сосредоточиться на этом. Помогают, если кто-то умеет ими пользоваться, – дыхательные практики. Если не умеешь ими пользоваться – в этот момент не поможет. Если когда-то научился, и оно тебе помогает – будет работать. Помогает алкоголь в малых дозах. Подчеркну! - в малых дозах. В больших дозах накрывает ещё больше паника. А в малых, он расслабляет, отпускает. И в обязательном порядке – физическая работа. Переключить сознание на физическую работу.

- Когда страх он сковывает и люди сидят недвижимо…

Это ошибка. Нужно заставить себя двигаться.

- То есть физический труд, переключение, физическая боль...

Да. Ещё желательно, чтобы действие, которые мы совершаем, было направлено на упорядочивание пространства вокруг тебя. Это очень хорошо помогает. Начинаем убирать, мыть полы, наводить порядок, вымывать посуду, убирать территорию. То есть физический труд, который помогает эстетику вокруг тебя создать. Например, в подвале сидишь, а там банки с консервацией стоят – расставь их красиво, рассортируй. Организуй место для себя. Сделай так чтобы тебе в этом подвале было комфортнее, расчисти.

- Опыт Харькова – их бомбят они цветы сажают.

Есть главное правило в таких условиях – есть момент «здесь и сейчас» и надо сейчас жить! Не знаю, что будет завтра. И неизвестно завтра будет или нет. Сейчас нужно жить. Есть сейчас день – я сейчас должна приготовить кушать. Вот сейчас я должна чувствовать себя хорошо.

- Должна или хочу?

Должна. Может и не хочу. Есть такая типология психики – люди, которые могут впадать в депрессию, ступор или ещё что-то. Нет, здесь нужно понять, что есть сегодняшний день – мы живём сегодня. И это день нужно прожить полноценно и интересно. И всё.

Ещё один важный момент. Второй момент, помимо того, что нужно делать что-то полезное для себя и пространство окружать. Это чёткий график. Он у нас, когда мы были в изоляции, сложился спонтанно, но очень сильно помогал. Ритм существования должен быть, график – это стабилизирует психику.

- Я знаю, что вы выходили через линию фронта, я знаю, что вам, пришлось пообщаться с кадыровцами. Расскажи про эту ситуацию.

Первый блокпост и на нем нас встретили кадыровцы. Я, как психолог не увидела агрессии, направленной именно на нас. Они в целом своим поведением запугивают, общаются в своей грубоватой манере и когда видят женщину – ты для него не человек. «Чё ты сюда едешь? Встала. Вышла. Открыла багажник. Показала багажник. Показала, что в сумке. Не едь в Киев, в Киев не надо ехать. Ты там пушечное мясо. Едь в россию. Всё. Вы езжайте в россию». И на каждом блокпосте нам предлагали ехать в россию, или беларусь. Все это говорили. Но при этом чётко считывается, что они говорят заученные слова.

Лично ко мне какой-то агрессии нет. И если ты внешне проявляешь какую-то покорность и разговариваешь с ними с позиции снизу, они психологически успокаиваются. Он получает вот это вот удовлетворение, сатисфакцию и он тебя спокойно пропускает.

Нужно правильно себя с ними вести. Если становишься в позицию агрессии или пытаешься показать им силу – они начинают тоже проявлять агрессию. Задача какая? Задача в этой ситуации выжить. И решить свою проблему. Так не надо лезть на рожон. Не нужно доказывать, что они уроды, а мы крутые. Они применят силу, и ты против этой силы ничего не сделаешь. Нужно играть в покорность.

И мы через них прошли. Дальше, по-моему, штуки четыре блокпоста мы проходили российских. На них стояли мальчишки русские, вообще другое отношение. Они нейтральные. Они задавали те же вопросы и точно также нам предлагали ехать на россию. Но уже не было этого психологического насилия и провокаций на агрессию, которая идёт от кадыровцев. Совершенно спокойно дальше пропускали.

На следующий день вслед за нами, вся наше сообщество коттеджное поехало. И поехал, чуть ли не целый автобус переходить эти блокпосты, выходить из этой оккупации. Всех остановили и обыскивали до последнего. У всех отобрали телефоны, планшеты у кого какая была техника. У кого находили деньги, золото – позабирали кадыровцы.

Я потом созванивалась с ребятами, мы ж там все перезнакомились. И спрашивала, как они проходили. Кто-то из мужчин начал возмущаться, вступил в перебранку с одним из кадыровцев, и всех начали досматривать и отбирать найденное.

С ними тоже нужно уметь правильно общаться. Они больше запугивают своей агрессивной бравадой. А тут ещё такой момент психологический, нужно понимать, что чаще всего это люди внутри трусы. Чем больше внешне агрессии проявляется, тем меньше и тем трусливее человек внутри. И он с помощью оружия и проявления внешней агрессии, компенсирует страх внутри. Ему нужно наоборот дать почувствовать, что он великий и показать ему уважение. Если ты внешне это сделал – они тебя не тронут. Но если ты в ответ начинаешь им показывать, что ты великий, то он начнёт компенсироваться и специально доказывать тебе и себе, что ты ничтожество.

- Кадыровцов называют воинами Тик-ток войск.

Соглашусь. Больше внешне, чем в реальности.

- Чем была полезна эта оккупация?

Я поняла, что не нужно такое количество вещей как обычно. Сейчас поймала себя на мысли, что три спортивных костюма, несколько футболок и достаточно. Ушла погоня за какими-то внешними эффектами. Не нужно.

Поменялось отношение к деньгам. Потому что заработок во время войны он «схлопнулся». В моем бизнесе так точно. Кроме того, я для всех клиентов опустила цены, понимая финансовое положение этих людей. И ты начинаешь к этим деньгам, которые ты зарабатываешь, относиться с большим уважением чем раньше. Сейчас у меня потребность и в брендах, и в количестве вещей – отпала. Это всё так второстепенно. Ценность жизни выходит на первый план.

У нас была интересная женщина, с которой мы общались во время оккупации. У них дом был недалеко в поселке. Они периодически к нам приходили. У нее помимо Ясногородки был еще дом где-то рядом. И этот дом разбомбили. Она приходит, я смотрю, а у неё кровоизлияние в один глаз пошло. И она мне рассказыват, что у нее уничтожили дом, она всю ночь не спала, довела себя переживаниями до того, что чувствует вот-вот буде инсульт. Говорит: «И вдруг я понимаю - сейчас меня не будет. Хотя меня не разбомбили. А у меня двое детей маленьких. И в этот момент до меня дошло, что Бог с ним с этим домом, я жива, и что вот сейчас можно жить. Утром вышла на улицу воздух весенний морозный такой вкусный, птицы поют. Я детей своих за шиворот выволокла на улицу, говорю «послушайте, как это классно, когда птицы поют, завтра этого может не быть».

Для меня сейчас материальное – важно, как любому человеку, но намного меньше, и отошло на какой-то двадцать пятый план по сравнению с тем, насколько важно «мы живы!». Нужно научиться радоваться этому факту сейчас. Никогда-то потом, ни завтра, ни послезавтра. А вот момент того, что ты живешь. Как это здорово.

- Те люди, которые потеряли материальное, они должны отпустить, забыть и идти дальше?

Если мы живы – мы дальше сможем это создать, заработать и даже лучше.

- Как правильно отпустить обиду, злость на тех, кто разбил твой дом?

Не надо её отпускать. Они ведь это сделали. Понимаете, я не сторонник всепрощения. Тебя ударили по одной щеке – поставь вторую? Нет. Мы имеем право злиться. Не мы нападали – к нам пришли. Мы имеем право на злость и обиду. Потому что у тебя отбирают то, на что собственно говоря, ты пол жизни работал и для тебя это дорого. Нужно понять, что нормально злиться, и не нужно в себе это блокировать. Это нормальное состояние.

Вопрос в том, что психика по-другому работает – здесь нужно постараться вот этот период отчаянья от потери минимизировать внутри себя – укоротить его. И принять факт потери. Что-то ушло. Чего-то нет и этого нет безвозвратно. И возможно это самые дорогие вещи, которые были в жизни у людей дом, квартира, машина. Но мы сейчас говорим о материальных вещах. Не о том, что люди у кого-то погибли. Только о материальном. Хотя техника, о которой я говорю – она и во втором случае работает. Механизм один и тот же. Принять этот факт. Да принять. Этого больше нет. Есть другое – я жив. Руки, ноги целые. Я жив, дышу, раз во мне есть жизнь – я на что-то способен. И возможно способен на большее, чем было до этого.

Жизнь часто что-то забирает, для того, чтобы нас встряхнуть, для того, чтобы нас вытащить из какого-то болота. Пендель нужен. Мы ж птицы гордые – пока не пнешь, мы не полетим. Я говорю, ребята, понимаю, что это очень больно, и это сложно. Но давайте посмотрим на эту ситуацию, с точки зрения волшебного пенделя от жизни. Может быть, сейчас это для того, чтобы вы пересмотрели на что вы способны и активизировали вот эти свои способности внутри?

Я недавно услышала фразу – «Кто сильно цеплялся за материальное, тот материально потерял». Не моя фраза. Если человек сейчас сильно переживает по поводу того материального, что он потерял – он не честен по отношению к себе до конца. Жизнь и то, что мы из себя представляем –дороже денег. И мне изоляция именно это принесла, напомнила. Я ведь тоже задавалась вопросом – для чего мне эта ситуация была дана? Начну с того, что все время пока мы там были у меня было ощущение того, что мы в полной безопасности. Я была уверена в этом. И в онтопсихологии один из инструментов – работа со снами. И теперь представь, мы в изоляции, без электричества, в холоде, вокруг бомбежка, девочки паникуют. Ужас. А мне сниться, что я хожу по зеленому лугу, заросшему клубникой. Собираю клубнику, ем эту клубнику. Сюр, но психика всё время показывала, мало того, что безопасно, ещё и полезно для тебя. И вот когда я сама себя спрашивала, а в чём польза для меня? Я могу честно признаться, тоже заигралась в материальное.

Знаешь, что произошло? Большая концентрация на себе. Я не хочу размениваться на то, что не моё. На чужие проекты, на ненужные отношения. Я стала в большей степени ценить свою жизнь и больше сконцентрировалась на своем проекте жизни. Я хочу заниматься тем, что мое и не заниматься тем, что со мной не совпадает, и растрачиваться на какие-то вещи, с точки зрения общественной морали полезные, но абсолютно несвойственные мне. Я считаю, что это сама большая ценность, которую мне дала эта изоляция.