Импорт свинины: арбитраж рассмотрит жалобу ЕС на РФ в течении 60 дней

КИЕВ. 7 января. УНН. На рассмотрение в арбитраже жалобы Евросоюза на Россию по вопросу запрета импорта свинины из ЕС отведено 60 дней, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), рассмотрение в арбитраже “должно быть проведено первоначальной панелью арбитров, если ее члены свободны, или же одним арбитром, назначенным генеральным директором ВТО, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени”, — сообщили во ВТО.

При этом отмечается, что часто на практике подобные процедуры длятся дольше, особенно если между сторонами имеются разногласия относительно того, “принял ли ответчик меры для выполнения решения”, принятого ранее Третейской группой.

Отметим, 3 января Европейский союз инициировал в ВТО проведение специального заседания Органа по разрешению споров. ЕС попросил об ответных мерах в отношении России “в торговом споре, который касается введенного в начале 2014 года запрета РФ на ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Польше и Литве. При этом ЕС потребовал взыскать с России 1,4 миллиарда евро в год. В Брюсселе утверждают, что Москва не выполнила ранее принятые ВТО решения по этому вопросу.

Рассмотрением дела теперь займется арбитраж, который сначала должен решить, насколько правомерны требования ЕС, после чего уже рассмотреть возможность введения санкционных мер.

Указанная в иске сумма равняется общей стоимости импорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, до введения продуктовых санкций. Европейские чиновники также намерены каждый год увеличивать размер взысканий на 15%.

Хотя в декабре 2017 года РФ и сняла запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за АЧС, он сохраняется, поскольку эта продукция включена в список продовольственного эмбарго.

Напомним, за два года в России уничтожено почти 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго.