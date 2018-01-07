Во Франции умерла победительница Евровидения-1965

КИЕВ. 7 января. УНН. Французская певица Франс Галль умерла в воскресенье утром в возрасте 70 лет, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В конце декабря ее госпитализировали в больницу с "серьезной инфекцией".

Ф.Галль родилась 9 октября 1947 года в Париже. В 15 лет под руководством своего отца она записала первый альбом. В 1965 году певица с песней Poupée de cire, poupée de son (Восковая кукла, набитая опилками) победила на конкурсе "Евровидение", на котором представляла Люксембург.

Как сообщал УНН, 10 декабря победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца.