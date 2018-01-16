Диетологи рассказали, какое мясо самое полезное

КИЕВ. 16 января. УНН. Для украинцев мясо является неотъемлемым элементом ежедневного рациона. Обычно, любители этого продукта не задумываются, какое из них полезнее - красное или белое, однако диетологи и врачи утверждают, что разница все же есть. О пользе и вероятном вреде различных видов мяса УНН решил расспросить ведущих диетологов страны.

Главный внештатный диетолог Минздрава Украины Олег Швец утверждает, что полезнее есть белое мясо, в том числе птицу (курица, индейка), крольчатину и рыбу. Красное мясо - говядина, свинина и баранина менее полезны из-за большого содержания жиров и холестерина, который провоцирует увеличение веса, а также может быть вредным для сердца.

"Вообще-то полезнее мясо белое, а не красное. Имеется в виду курятина и индейка. Далее идет красное мясо крупного рогатого скота. Оно имеет большее содержание жира. Сюда можно отнести говядину, баранину и свинину. Наихудшее мясо это то, которое прошло технологическую обработку. Это сосиски, колбасы, паштеты, консервы и т.д.", - сказал он.

Диетолог отметил, что в последнее время украинцы стали больше употреблять именно курятину, поскольку кроме пользы она имеет привлекательную цену.

Лидирующие позиции курятины на мясном рынке Украины подтверждает диетолог Владислав Сластин.

"То, что украинцы стали есть больше курятины, скорее связано с экономической ситуацией в стране. Курятина является наиболее доступным мясным продуктом. Если статистика проводилась углубленно, то нужно учитывать, что именно употребляли украинцы: крылышки, грудинку или суппродукты. Если они едят, например, больше грудинки, то это еще можно объяснить как переход к здоровому питанию", - сказал он.

Однако, Сластин утверждает, что питание должно быть сбалансированным и оставлять в рационе только белое или только красное мясо нельзя.

"Мясо - это лучший источник белка. Например, если брать зимний период времени, то мясо, в отличие от других продуктов, имеет не только белок, но и жиры. Это придает сытости и является хорошим энергетическим источником. Второй момент это то, что мясо, особенно красное, имеет большое содержание железа и витамина В12. У населения, особенно у вегетарианцев, наблюдается очень большая недостаточность железа и этого витамина. Часто сетуют, что мясо насыщено жирами, но если выбирать нежирные виды и принимать его умеренно, то это не повредит.

Сейчас американские ученые заявляют, что красное мясо вызывает более высокий риск онкологических заболеваний, но это больше связано с обработкой мяса. Если его обжаривать, то повышается риск образования канцерогенных веществ. А если мы отвариваем или тушим, то оно, в принципе, является хорошим продуктом. По моему мнению, должно быть сбалансированное питание по всем видам мяса", - резюмировал Сластин.

Как сообщал УНН, в 2017 году курица стала мясным продуктом № 1 в Украине.