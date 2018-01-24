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Украинские паралимпийцы завоевали первые медали на Кубке мира по зимним видам спорта

Украинские паралимпийцы завоевали первые медали на Кубке мира по зимним видам спорта

КИЕВ. 24 января. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по зимним видам спорта начала соревнования Кубка мира, который проходит в немецком городе Обериди, которые являются важным спортивным этапом перед Паралимпиадой-2018, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

В первый день соревнований золотую награду триумфально завоевала в лыжных гонках на средней дистанции Батенкова-Бауман Юлия, победившая свою изначальную соперницу из России Анну Миленину (Бурмистрову), которая выступает под нейтральным флагом, с результатом — 0,09 с.

Второй день соревнований не был удачным по “золоту”, но принес 3 “серебряные” и 2 бронзовые награды на длинной дистанции в лыжных гонках.

Серебряные медали завоевали: Рептюх Игорь, который был за 3 секунды от “золота”, но оно досталось французу Бенджамину Давье, Батенкова-Бауман Юлия, Шишкова Оксана.

Обладателями бронзовых наград стали Яровой Максим и Буй Ирина.

Отметим, что сейчас сборная Украины на 3-м месте в общем зачете после команды, выступающей под нейтральным флагом и США.

Заметим, что всего в этом Кубке мира принимают участие около 200 спортсменов-паралимпийцев из 29 стран, в том числе команда России, которая выступает под нейтральным флагом.

Добавим также, соревнования будут проходить до 28 января.

Источник: УНН
Теги: спорт, паралимпийцы
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