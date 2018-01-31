Эксперты рассказали, какие квартиры превалируют на рынке жилой недвижимости

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2017 году возросло количество двухкомнатных квартир, что связанно с ростом количества новостроек комфорт-класса. Хотя на рынке и дальше превалируют однокомнатные квартиры. Об этом говорится в аналитическом отчете компании NAI Ukraine о рынке недвижимости в 2017 году, передает УНН.

На сегодня на первичном рынке превалирует предложение 1-комнатных квартир (36%), 2-комнатные квартиры составляют 35% от общего числа. Средние площади для разных форматов: 1-комнатные – 48,1 кв. м., 2-комнатные – 73,4 кв. м., 3-комнатные – 99,0 кв. м., для больших форматов – 144,5 кв. м.

Наблюдается тенденция к увеличению количества двухкомнатных квартир, что, в большей мере, вызвано увеличением доли комфорт-класса в предложении, в виду стремления к увеличению доходности проектов со стороны девелоперов.

Однако, 2017 год, в том числе отметился уменьшением общей площади квартир.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, где можно обустроить комфортное проживание. Такие квартиры чаще всего встречаются в новостройках эконом-сегмента, а также в жилых комплексах класса "комфорт".

Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для однокомнатной, 50 кв. м для двухкомнатной и 70 кв. м - для квартиры на три комнаты. В то же время он напомнил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть все жилье может быть примерно 25 кв. м, но не меньше.