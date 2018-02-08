Долги украинцев по ипотекам: ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

“ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются. Документ уже представлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанные Фондом условия реструктуризации будут едины для всех банков, которые ликвидируются. Воспользоваться ими смогут все украинцы — клиенты банков, которые ликвидируются, которые имеют задолженность по ипотекам.

Среди ключевых моментов разработанной программы реструктуризации — просмотр очередности погашения кредитной задолженности.

Так, на период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы кредита, а процентная ставка устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионные вознаграждения — на уровне 1 грн. Кроме того, в случае досрочного погашения задолженности какие-либо штрафные санкции применяться не будут. При этом, после заключения договора о реструктуризации, заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной на дату обращения физического лица — должника по реструктуризации.

В Фонде ожидают, что утверждение условий реструктуризации поможет повысить уровень обслуживания ипотечных кредитов.

“Благодаря этому вырастут и поступления неплатежеспособных банков. На сегодня, общий портфель ипотеки неплатежеспособных банков составляет почти 40 тысяч кредитов, общая задолженность по которым составляет 68 млрд грн”, - добавила Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя Фонда.

В ФГВФЛ обратили внимание на то, что период реструктуризации, согласно требованиям закона, не может превышать срок ликвидации банка. После завершения этого периода — все существенные условия, в том числе очередность погашения кредитной задолженности и процентные ставки за пользование кредитом, устанавливаются в соответствии с условиями кредитного договора, действовавшего до проведения реструктуризации.

Директор департамента управления активами Фонда Ольга Билай, отметила, что Фонд может действовать только в рамках действующего законодательства.

“Пересматривать валюту кредита, курс, ”прощать“ часть долга или предлагать реструктуризацию сверх срока ликвидации банка — Фонд не может. Все невозвратные кредиты, которые являются основными активами банков, рано или поздно будут выставлены на продажу. Впрочем, обслуживание по графику дает заемщику многочисленные преимущества: права требования по их кредитам будут продаваться в последнюю очередь, и самое главное — в приобретении таких кредитов прежде всего будут заинтересованы действующие банки. К тому же, обслуживание кредитов по графику исключает основания для обращения взыскания на переданное в залог банка имущество”, - сказала Билай.

Условия реструктуризации начнут действовать после официального опубликования по результатам государственной регистрации решения в Минюсте.

Напомним, большая часть желающих приобрести жилье, воспользовавшись ипотечным кредитом, берут кредит на небольшую сумму, которой не хватает.