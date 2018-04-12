Покупка жилья: экономист рассказал, когда ипотека станет выгодной

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинцам будет выгодно брать ипотеку только в гривне и при условии, что процентная ставка не будет превышать 3-7% годовых. Об этом в комментарии УНН сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Ипотечное кредитование предусматривает предоставление кредита на 10 лет и выше. Для украинцев это может быть выгодно в том случае, если оно будет в национальной валюте и будет 3-7% годовых. Если сравнивать ипотеку с разовым платежом (за наличные), то нужно учитывать стоимость денег, которая у нас высокая, поэтому, безусловно, покупателю проще платить частями. Правда, главное тут, чтобы сама цена квартиры, за время выплаты частями, не возросла в разы. В связи с этим ипотека будет выгодна, если процентные ставки будут как в Европе - 1,5-3% годовых", - отметил Скаршевский.

Однако, по его словам, в Украине сейчас ипотечное кредитование пребывает в состоянии застоя, поскольку у банков нет длинных долгосрочных ресурсов: депозиты, которые остались у банков от населения, - это депозиты на полгода, год или максимум два года.

"Как и любое долгосрочное кредитование, ипотечное кредитование (при чем не только граждан, но и экономических субъектов) нужно рассматривать с точки зрения здоровья экономической ситуации в Украине в целом. Сейчас банкам не выгодно кредитовать под низкие проценты, а украинцам - брать кредиты под высокие. Сейчас очень высоки риски: инфляция, риски невозврата кредитов (незащищенность права кредитора), незащищенность права собственности, отсутствие доверия к банковской системе. Пока середина не будет найдена, ипотечное кредитование не возобновится, а будет найдена она только тогда, когда в Украине будет нормальная, предсказуемая экономическая ситуация", - пояснил экономист.

В то же время, как добавил Скаршевский, у покупателей есть альтернатива. Они могут брать рассрочку у застройщика, которая является на данный момент более эффективным инструментарием.

"Если сейчас сравнивать альтернативы - ипотека в банке или рассрочка от застройщика, - то лучше выбирать рассрочку", - уточнил эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что рассрочка от застройщика является удобным финансовым инструментом, который может быть выгоден и продавцу, и покупателю. В условиях конкуренции она может стать именно тем фактором, что поможет застройщику привлечь инвестора и даст возможность покупателю приобрести жилье сейчас, а не в далекой перспективе.

Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает различные финансовые инструменты для инвесторов, в частности и рассрочку. По мнению представителей застройщика, этот инструмент очень удобен для тех, у кого есть сбережения для первого взноса и стабильный доход. Также компания предоставляет возможность воспользоваться ипотекой от различных банков, а также получить скидку при оплате полной стоимости жилья.