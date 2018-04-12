В НБУ допускают дальнейшее повышение учетной ставки

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк предполагает, что в случае необходимости, может повысить учетную ставку. Об этом на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

"В случае усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям", - сообщил Сологуб.



При этом он добавил, что НБУ, как и раньше, будет балансировать между необходимостью, с одной стороны, снизить инфляцию и, с другой стороны, минимизировать негативные краткосрочные последствия для экономического роста и возобновления кредитования.



При этом, достижение ценовой стабильности и улучшения инфляционных ожиданий рассматриваются как фундаментальные факторы снижения кредитных ставок банков, восстановление кредитования и устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.



Как сообщал УНН, 12 апреля Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.