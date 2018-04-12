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В Украине зарегистрирована почти 1,5 миллиона пеерселенцив

В Украине зарегистрирована почти 1,5 миллиона пеерселенцив

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине по состоянию на 5 апреля 2018 года зарегистрировано 1494636 внутренних переселенцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Советник ВПЛ".

Наибольшее количество ВПЛ, 75%, проживает в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Киеве. Наименьшее количество - в Херсонской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.

Более 52% всех переселенцев - пенсионеры. 27,5% - лица трудоспособного возраста. Еще 15% - дети. Почти 3,5% - люди с инвалидностью.

Как сообщал УНН, соцстрах упростил порядок подтверждения нетрудоспособности вынужденных переселенцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, статистика, переселенцы
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