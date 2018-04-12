Трудовые мигранты в этом году переведут в Украину около 9 млрд долларов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В этом году объемы частных переводов средств в Украину ожидаются на уровне около 9 млрд долларов. Об этом на пресс-брифинге по поводу решений Правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

“В 2018 году мы ожидаем, что объемы частных переводов средств в Украину будут примерно на уровне прошлого года. Это около 9 млрд долларов”, - отметил Сологуб, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценку за 2015-2017 годы. В результате выяснилось, что сумма переводов из Польши была выше более чем в два раза.

В частности, по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1350 млн долларов в 2017 году, но по последним оценкам, на основе данных центробанка Польши, эта сумма была выше более чем в два раза — 3123 млн долларов.