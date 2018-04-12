Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 16:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4260
Версия для печати

Трудовые мигранты в этом году переведут в Украину около 9 млрд долларов

Трудовые мигранты в этом году переведут в Украину около 9 млрд долларов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В этом году объемы частных переводов средств в Украину ожидаются на уровне около 9 млрд долларов. Об этом на пресс-брифинге по поводу решений Правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

“В 2018 году мы ожидаем, что объемы частных переводов средств в Украину будут примерно на уровне прошлого года. Это около 9 млрд долларов”, - отметил Сологуб, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценку за 2015-2017 годы. В результате выяснилось, что сумма переводов из Польши была выше более чем в два раза.

В частности, по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1350 млн долларов в 2017 году, но по последним оценкам, на основе данных центробанка Польши, эта сумма была выше более чем в два раза — 3123 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: НБУ, миграция, трудовая
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.