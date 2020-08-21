Осенью Украина "включит" реки, чтобы разгрузить дороги - нардеп

КИЕВ. 21 августа. УНН. Осенью Верховная Рада должна принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Об этом в комментарии УНН рассказал один из его инициаторов, народный депутат Максим Пашковский.

"Мы ожидаем, что осенью документ будет вынесен в сессионный зал, и проголосован. Ключевая задача документа - включить реки, иными словами: использовать потенциал отечественных рек для грузовых и пассажирских перевозок. Путем задействования реки нам удастся снизить нагрузку с транспортных магистралей, и, следовательно, снизить разрушаемость наших дорог", - говорит депутат.

Он добавил, что перевозить крупногабаритные грузы рекой эффективней, чем дорогами.

"Об этом свидетельствует практика многих цивилизованных стран мира, где река является такой же транспортной артерией, как и дорога. А где-то даже эффективнее, с точки зрения транспортировки больших обьемов грузов. Того же зерна, к примеру", - обьяснил Пашковский.

Депутат напомнил, что после первого чтения парламентарии внесли в проект ЗУ множество поправок.

"Но все они рассмотрены и учтены. Поэтому мы ждем, когда законопроект появится в повестке дня", - сказал Пашковский.

Напомним, на принятии закона о внутреннем водном транспорте настаивает Президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что это позволит развить дешевый вид грузовых перевозок, и сохранит украинские автодороги.

Ранее также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - отмечал министр.