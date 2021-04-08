Украина в ТКГ ежемесячно подает списки на обмен, у них более 90 человек - Арестович

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ежемесячно подает списки на обмен удерживаемыми лицами, однако Россия блокирует процесс, привязывая его к политическим вопросам. Об этом УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Цитата

"Мы побуждаем (вернуться к вопросу обмена - ред.) каждые две недели, и между заседаниями также. Россияне привязывают все вопросы к политическим уступкам, особенно гуманитарные", - сказал Арестович.

Детали

По словам собеседника УНН, соответствующий вопрос полностью заблокировано российской стороной еще с сентября прошлого года.

"Мы предоставляем списки ежемесячно. (В списках - ред.) более 90 человек, скажем так, на следующий обмен. Россияне говорят о необходимости их процессуально очистить т.д.", - добавил он.

Дополнение

Ранее в ТКГ сообщили, что Россия пытается принудить Украину к прямым переговорам с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", используя для этого вопрос обмена удерживаемыми лицами. Поэтому, среди прочего, процесс обмена затягивается.

Отметим, что по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 7 апреля, в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Также осложнилась ситуация с переводом осужденных лиц, которые к середине 2014 года отбывали наказание на упомянутых территориях. Сейчас 450 осужденных, в том числе 70 человек пожизненно лишенных свободы, не могут быть переведены на подконтрольную правительству Украины территорию.