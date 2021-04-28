СНБО готовит санкции против 5 народных депутатов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины, об этом сообщили УНН собственные источники.

Детали

На ближайшем заседании СНБО планируется ввести внутренние санкции к ряду народных депутатов из разных политических сил, причиной их применение может стать как наличие двойного гражданства, так и коммерческая деятельность аффилированных к парламентариям структур.

Цитата

“Есть список из 5-ти депутатов на ближайшее заседание, будут санкции к ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить”, — сообщил собеседник агентства.

Заметим

УНН обладает пофамильно “санкционным” списком народных депутатов, однако мы воздержимся от публикации иних фамилий до официального решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее

Совет нацбезопасности и обороны Украины 15 апреля принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются до 12 человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

По его словам, “впервые в истории Украины” введены персональные санкции — заблокированы активы и имущество — лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции. В список вошли: Бокало Иван Васильевич, Пересоляк Валерий Иванович, Кушнир Юрий Абдулович, Еримичук Александр Владимирович, Фирманюк Орест Игоревич, Альперин Вадим Александрович, Чудаков Александр Леонидович, Шерман Виктор Бенедиктович, Кравченко Александр Николаевич, Дидух Владимир Степанович.

Вчера, 27 апреля, экс-заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный обнародовал список нардепов и бизнесменов, которые должны стать следующими целями для НАБУ. Список был сфотографирован сотрудником СБУ с экрана компьютера резидента одной из иностранных разведок.