В "Слуге народа" нет консенсуса по легализации медицинского каннабиса

КИЕВ. 13 июля. УНН. В "Слуге народа" нет консенсуса по законопроекту о легализации медицинского каннабиса. Об этом заявила журналисту УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Консенсуса у нас нет. Я думаю, что все же большинство из нашей фракции поддержит. Это точно не будет монолитное голосование. Окончательное количество мы увидим уже на табло во время голосования в зале. Я надеюсь, что этого количества хватит, чтобы в сумме с другими депутатами из других фракций мы проголосовали сегодня в первом чтении", - сказала Кравчук.

Дополнение

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что решение о голосовании за легализацию медицинского каннабиса еще не принял, и законопроект будет рассмотрен на фракции.

А народный депутат из "Батькивщины" Михаил Цимбалюк считает, что правоохранительная система Украины к легализации не готова, голосовать "за" депутат не планирует.

В "ОПЗЖ" заявили, что вообще не будут участвовать во внеочередном заседании.

Напомним, вчера, 12 июля после заседания фракций "Слуги народа" председатель фракции Давид Арахамия назвал аргументы за легализацию медицинского каннабиса, среди которых - отсутствие наркотической зависимости и облегчение страданий больных людей.

Так, в Верховний Раде зарегистрировали законопроект № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности, который также позволит легализовать медицинскую коноплю.

Во вторник, 13 июля, в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Рассмотрят вопрос каннабиса.

Что было ранее

Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

История вопроса

Организация Объединенных Наций в декабре 2020 года исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор рядом с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

На данный момент в Украине разрешено выращивать техническую коноплю с содержанием психоактивного компонента ТГК до 0,08%. Для сравнения: в ЕС разрешенный уровень ТГК в промышленной конопли составляет 0,2%, в США, Канаде и Китае - 0,3%.