Денисова призвала дипмиссию Италии быть на суде в деле военнопленных моряков

КИЕВ. 26 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова высказала просьбу о присутствии представителей дипломатических миссий Италии в РФ на судебных заседаниях в поддержку военнопленных украинских моряков. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Омбудсмен сообщила, что провела встречу с Послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия и заместителем главы миссии Маттео Кристофаро.

На встрече поднимались вопросы раненых военнопленных моряков Василия Сороки, Андрея Эйдер и Андрея Артеменко и отсутствие каких-либо медицинских справок об их лечении и недавней операции на руке у Василия Сороки.

"Выразили просьбу о присутствии представителей дипломатических миссий Италии в РФ на судебных заседаниях в апреле в поддержку наших моряков", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, на встрече обсудили вопросы состояния дел украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и временно оккупированного Крыма, и возможности их обмена.

Омбудсмен настояла на том, что необходимо вмешаться в процесс по обеспечению политзаключенных надлежащими условиями содержания и срочного оказания им медицинской помощи.

"Мы договорились, что в дальнейшем нашим офисом будет проведен брифинг для представителей стран ЕС по состоянию дел с украинскими военнопленными и политзаключенными", - добавила Денисова.

Напомним, Денисова призывает мировое сообщество усилить давление на РФ из-за приговора политзаключенному грибы.