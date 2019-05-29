В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.

Так, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича авторства народного депутата, главы профильного комитета Руслана Князевича зарегистрирован в Раде под №10341 от 29 мая 2019 года.

Главным парламентским комитетом для рассмотрения проекта определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

Документ получен Верховной Радой, передан в тираж и направлен в комитет 29 мая.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: 1. Принять отставку Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича. 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте проекта постановления.

В представлении указано: "По поручению председателя Верховной Рады Украины от 23 мая 2019 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия на своем заседании 29 мая 2019 года (протокол № 77) рассмотрел заявление Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. о его отставке".

Как отмечается, по Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины относится решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины (пункт 12 части первой статьи 85). Согласно части второй статьи 115 Конституции Украины, частью первой статьи 15 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" Премьер-министр Украины имеет право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке.

"Так, Верховная Рада Украины рассматривает вопрос об отставке Премьер-министра Украины не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. Премьер-министр Украины освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады Украины", - говорится в представлении.

Как указано, принятие Верховной Радой Украины решения об отставке Премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров Украины.

"Рассмотрев заявление об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б., комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде Украины определиться путем голосования по отставке Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. Докладчиком от комитета по этому вопросу во время рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины определен председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и статуса и деятельности политических партий, общественных объединений Новак Н.В.", - говорится в представлении.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана.

Ранее в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.