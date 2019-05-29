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У Зеленского надеются, что Рада проголосует за отставку правительства

У Зеленского надеются, что Рада проголосует за отставку правительства

КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия Президента Украины Владимира Зеленского надеется, что Верховная Рада проголосует за отставку правительства. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Если не будет проголосована отставка правительства, то он будет работать дальше. Сейчас у Президента нет таких полномочий, чтобы снять это правительство - это вопрос фракций, фракционной договоренности и тому подобное. Мы искренне надеемся, что она будет проголосована, а если не будет проголосована, то будем ждать 21 июля, чтобы получить возможность законно завести фракцию "Слуга народа" в Раду и сформировать реальное правительство, которое будет действовать в соответствии с реализацией программы, которая была поддержана народом Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним, в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, отставка, Владимир Гройсман
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