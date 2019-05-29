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В закон об унормировании импичмента подано 1630 поправок — комитет

В закон об унормировании импичмента подано 1630 поправок — комитет

КИЕВ. 29 мая. УНН. К законопроекту о ВСК и нормирования процедуры импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВРУ Павел Пинзеник во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Народные депутаты внесли 1633 предложения и поправок к этому законопроекту. Кто бы мог подумать у нас в комитете - мы думали, что это техническая работа, - что такое может произойти", - отметил он.

Он добавил, что 1148 поправок поступили от фракции БПП. Большинство предложений не согласуются между собой и являются взаимоисключающими, даже в случае, если поступают от одного автора. При чем, два нардепа внесли суммарно 900 правок.

По его словам, члены комитета будут вынуждены рассматривать все эти правки, разве что авторы поправок отзовут свои замечания.

"Мы будем рассматривать все эти правки столько, сколько надо", - подчеркнул Пинзеник.

Напомним, планируется, что парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос о рассмотрении предложений и поправок к законопроекту, направленного на урегулирование полномочий Верховной Рады относительно, в частности, специальной временной следственной комиссии для расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

В то же время, в команде Президента Владимира Зеленского заявляли, что вопрос импичмента не может быть в законопроекте о ВСК.

Источник: УНН
Теги: ВР, импичмент
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