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В Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте

В Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте

КИЕВ. 29 мая. УНН. Внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в парламенте. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Инициатором проекта значится Президент Украины Владимир Зеленский.

Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

29 мая Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект обимпичменте.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте авторства народного депутата Алексея Гончаренко.

Источник: УНН
Теги: ВР, Президент, Владимир Зеленский, импичмент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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