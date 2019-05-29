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В законопроекте о ВСК нет положений об импичменте - Стефанчук

В законопроекте о ВСК нет положений об импичменте - Стефанчук

КИЕВ. 29 мая. УНН. В законопроекте о временных следственных комиссиях нет положений об импичменте. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Мне сложно понять логику Верховной Рады, поскольку по состоянию на вчера на ночь, а мы работали всю ночь над доработкой (законопроекта - ред.), в той информации, что содержалась на сайте Верховной Рады, в законопроекте о ВСК, о котором все говорят, там не было вообще ничего об импичменте, что они сегодня внесут, я не знаю ... Положения об импичменте в законопроекте о ВСК нет", - отметил Стефанчук.

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Напомним, Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.

Ранее Стефанчук объяснил, почему вопрос импичмента не может быть в законопроекте о ВСК.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, ВСК ВР
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