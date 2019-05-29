Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия "Слуга народа" запустит новый ресурс для поиска социальных инициатив и законопроектов. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Буквально на днях будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа", где будет предусмотрена возможность не только для "социального лифта", людей, которые хотят реализоваться, но и для социальных инициатив. То есть, если у вас есть что-то в виде законопроекта, который решает те или иные вопросы, пожалуйста", - отметил Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Напомним, команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров из-за новый проект.