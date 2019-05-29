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Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

Команда Зеленского планирует запустить ресурс для поиска законопроектов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия "Слуга народа" запустит новый ресурс для поиска социальных инициатив и законопроектов. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП, передает корреспондент УНН.

"Буквально на днях будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа", где будет предусмотрена возможность не только для "социального лифта", людей, которые хотят реализоваться, но и для социальных инициатив. То есть, если у вас есть что-то в виде законопроекта, который решает те или иные вопросы, пожалуйста", - отметил Стефанчук.

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Напомним, команда Зеленского запустила поиск квалифицированных кадров из-за новый проект.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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