Денисова в Москве встретилась с Москальковой: говорили об освобождении заключенных

КИЕВ. 11 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории РФ. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"(В Москве - ред.) мы обсудили вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины", - написала Денисова.

Также она отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех.

Кроме того, они договорились о формате работы по указанным вопросам.

"В частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - добавила Денисова.

Напомним, с декабря 2018 года по май 2019 года было перемещено 255 осужденных.