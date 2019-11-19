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Глава МИД Германии прокомментировал голосование в Бундестаге за "защиту" Северного потока-2

Глава МИД Германии прокомментировал голосование в Бундестаге за "защиту" Северного потока-2

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Немецкий Бундестаг принял европейскую директиву по газу, именно так, как и обещал. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Касаясь темы газа, я хочу убрать спекуляции, которые были за последние дни. Немецкий Бундестаг принял европейскую директиву по газу, именно так как мы это и обещали, и мы хотим быть для Украины и в будущем хорошим, надежным партнером, поддерживаем украинское правительство на пути реформ", - сказал Маас.

Он подчеркнул, что транзит газа через территорию Украины необходимо продолжать и после 2019 года.

Ранее Бундестаг поддержал законопроект о "защите" проекта "Северный поток-2".

Накануне Украина призвала Германию не освобождать "Северный поток-2" от Газовой директивы ЕС.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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