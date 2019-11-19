Кремль: претензии "Нафтогаза" - абсурд

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Москва продолжает считать “абсурдными и неприемлемыми” претензии “Нафтогаза” к “Газпрому”, снятие которых является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые давал президент (Владимир) Путин на пресс-конференции в Бразилиа (14 ноября). Принципиально нового сейчас ничего нет”, — сказал Песков. Он напомнил, что российский лидер тогда заявил о риске войти в новый год без соответствующего соглашения и “объяснил, почему это плохо”.

“Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми”, — ответил Песков на вопрос, почему РФ увязывает заключение нового контракта с урегулированием имеющихся судебных вопросов между “Газпромом” и “Нафтогазом”.

Президент России Владимир Путин 14 ноября заявил журналистам, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, а “Нафтогаз” новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с “Газпромом” по новому контракту. При этом он отметил, что Россия готова к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

В свою очередь “Газпром” направил “Нафтогазу” официальное предложение о продлении срока действия существующего или заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. В предложении “Газпрома” указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В Киеве это предложение отвергли.