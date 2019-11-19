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Германия и Франция будут много делать для мира на востоке Украины - Маас

Германия и Франция будут много делать для мира на востоке Украины - Маас

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Германия и Франция будут много делать для того, чтобы внести свой вклад ради мира на востоке Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

“Германия вместе с Францией будет много делать для того, чтобы внести свой вклад в решение для того чтобы в конце концов мир пришел на Восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники, мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, поэтому мы стоим и за территориальную целостность Украины именно в рамках Европейского союза”, — отметил Маас.

По его словам, двусторонняя поддержка Германии Украине “не имеет себе равных”.

“Начиная с лечения раненых солдат в нада по децентрализации, 1,2 млрд евро было сделано взносов именно из Германии”, — добавил он.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии прокомментировал голосование в Бундестаге за “защиту” Северного потока-2.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Германия
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