В Молдове требуют отставки главы Минобороны, после того как он поставил в пример боевиков на Донбассе

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оппозиция в парламенте Молдавии предложила провести голосование по вопросу о доверии министру обороны Виктору Гайчуку, который во время публичного выступления привел в пример “боевой дух” боевиков на Донбассе. Инициативу на пленарном заседании в пятницу зарегистрировал вице-председатель высшего законодательного органа Михаил Попшой, представляющий проевропейский блок Acum (“Сейчас”), пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности издание “Молдавские ведомости”.

“Гайчук привел в пример военнослужащим Национальной армии Республики Молдова боевой дух сепаратистских сил Донбасса”, — сказал Попшой.

Ранее Гайчук обратил внимание на то, что “10 тысяч человек на востоке Украины”, которых он сравнил по численности с молдавской армией, якобы “противостоят 160-тысячной армии этой страны”. “Дух и вера более эффективны в бою. Если солдат верит в своего командира и любит родину, он может победить, будучи даже не очень оснащенным”, — процитировал министра Попшой.

Документ передали в постоянное бюро парламента, у которого есть 14 дней, чтобы установить дату слушаний или отклонить инициативу. Для отправки министра в отставку необходимы голоса 51 из 101 депутата. Фракции блока Acum насчитывают 25 человек, поэтому им потребуется поддержка.

Как писал УНН, в МИД РФ заявили, что минские договоренности “являются шансом Украины вернуться на уровень настоящей государственности”.