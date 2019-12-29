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Удерживаемые лица со стороны боевиков "ДНР" находятся в точке обмена - СМИ РФ

Удерживаемые лица со стороны боевиков "ДНР" находятся в точке обмена - СМИ РФ

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Удерживаемые боевиками так называемой “Донецкой народной республики (ДНР)”, которые находились в плену, доставлены в воскресенье к месту запланированной на 29 декабря процедуры первого за два года обмена пленными, передает УНН со ссылкой на СМИ РФ.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, они прибыли в сопровождение боевиков из так называемых “правоохранительных органов” сепаратистов.

К месту предполагаемого обмена также привезли находящихся на территории, контролируемой боевиками “Луганской народной республики”, передает корреспондент ТАСС.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда возле Горловки.

Стоит добавить, что колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ “майорских”, где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых “Л/ДНР”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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