Удерживаемые лица со стороны боевиков "ДНР" находятся в точке обмена - СМИ РФ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Удерживаемые боевиками так называемой “Донецкой народной республики (ДНР)”, которые находились в плену, доставлены в воскресенье к месту запланированной на 29 декабря процедуры первого за два года обмена пленными, передает УНН со ссылкой на СМИ РФ.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, они прибыли в сопровождение боевиков из так называемых “правоохранительных органов” сепаратистов.

К месту предполагаемого обмена также привезли находящихся на территории, контролируемой боевиками “Луганской народной республики”, передает корреспондент ТАСС.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда возле Горловки.

Стоит добавить, что колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ “майорских”, где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых “Л/ДНР”.