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Наблюдатели ОБСЕ направляются на обмен

Наблюдатели ОБСЕ направляются на обмен

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут фиксировать обмен пленными. Об этом сообщает Telegram канал Inside Donetsk, передает УНН.

"Наблюдатели ОБСЕ едут фиксировать обмен пленными", - говорится в сообщении канала.

Также обнародована видеозапись с машиной ОБСЕ, которая, вероятно, едет на место обмена.

Отметим, ранее сегодня стало известно, что колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ "Майорское", где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых "Л/ДНР".

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина
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