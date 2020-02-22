В Италии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 17

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом в Италии в пятницу, 21 февраля увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24 и АР.

В связи с распространением вируса власти Ломбардии приказали закрыть школы, рестораны и предприятия.

Первым заболел 38-летний итальянец, который встречался с другом, вернувшимся из Китая. Сейчас больной находится в критическом состоянии. Положительный тест на наличие вируса также оказался у его жены и знакомого.

Среди зараженных также есть пациенты и медсестры больницы, куда с помощью обращался итальянец.

Еще три человека, которые посещали одно и то же кафе в Ломбардии, заразились Covid-19.

В то же время министр здравоохранения Италии подчеркнул, что страна единственная в Европе, где запретили рейсы в Китай, Гонконг и еще нескольких стран в рамках безопасности.

Сейчас более 150 человек в регионе Ломбардии находятся на карантине.

Напомним, ранее Италия эвакуировала 35 граждан с круизного лайнера Diamond Princess.