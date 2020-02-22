На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 22 февраля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 273,122946 грн;

Серебро - 14,461084 грн;

Платина - 781,860824 грн;

Палладий - 2 113,495878 грн.

По сравнению с 21 февраля курс всех указанных металлов не изменился.