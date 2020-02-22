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Укроборонпром увеличил экспорт вооружения до 908 млн долларов

Укроборонпром увеличил экспорт вооружения до 908 млн долларов

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По итогам 2019 года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 млн долларов США, что на 19% больше показателя 2018 года. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпром" Абромавичюс, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна.

"По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%", - спрогнозировал он.

Среди ключевых рынков для украинского он выделил Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, страны Азии и Ближнего Востока.

Напомним, на предприятии Укроборонпрома провели обыски.

Источник: УНН
Теги: экспорт, вооружение, Укроборонпром
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