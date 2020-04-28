Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 12:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7305
Версия для печати

Украинские дипломаты перечислили 1,75 грн на помощь медикам ВСУ

Украинские дипломаты перечислили 1,75 грн на помощь медикам ВСУ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с руководителем благотворительного фонда "Вернись живым" Виталием Дейнегой объявили о совместной благотворительной акции Министерства иностранных дел Украины и фонда "Вернись живым". В ее рамках украинские дипломаты во всем мире перечислили часть заработной платы на нужды военных медиков Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"Мы сегодня собрались в Министерстве иностранных дел для того, чтобы объявить о нашей совместной акции и благотворительного фонда "Вернись живым", которая называется "Защитить защитника". В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники министерства иностранных дел собрали более 1750000 грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты отчислили от своих зарплат - это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом для того, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков, медиков ВСУ", - сообщил глава МИДа на брифинге.

По его словам, мотивация дипломатов была в том, что "с 2014 года мы в МИДе чувствуем особую связь с Вооруженными силами и другими защитниками нашего государства от вооруженной агрессии".

Как сообщалось в УНН, в Вооруженных силах Украины, по состоянию на утро 28 апреля, зафиксировано 53 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 9 новых случаев.

Источник: УНН
Теги: МИД, ВСУ, благотворительность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.