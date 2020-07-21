АМПУ требует от судовладельца передать право эвакуировать танкер Delfi

КИЕВ. 21 июля. УНН. Администрация морских портов Украины требует от судовладельца передать право эвакуировать аварийный танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря в Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

"ГП "Администрация морских портов Украины", осуществляя свои функции в соответствии с законом, направило судовладельцу требование передать в АМПУ право на осуществление подъема и удаления судна, за счет судовладельца. Со стороны АМПУ в течение предыдущего периода осуществлены исчерпывающие меры для скорейшего решения проблемы", - говорится в сообщении.

Также ГП "АМПУ" обращается к капитану порта Одесса Государственной службы морского и речного транспорта Украины о предоставлении им отказа в очередном продлении срока подъема танкера, в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения.

В АМПУ сообщается, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

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Кроме того, по оценке ГП "АМПУ", сегодня в подрядной организации, которая привлечена судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения данной операции, и дело не в неудачности попытки.

В АМПУ отметили, что к этому времени у предприятия отсутствуют какие-либо законные основания для самостоятельного, от своего имени, подъема и удаления судна Delfi. Такое право (а не обязанность), согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, Администрация морских портов Украины получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств. Первое необходимое условие - неподнятие судна его владельцем в срок, установленный капитаном морского порта, согласно статье 123 КТМ Украины.

Отмечается, что к этому времени ГП "АМПУ" уже дважды (31.03 и 17.06.2020 года) обратилось к судовладельцу передать права на подъем и удаление аварийного судна; судовладелец ответил отказом.

Напомним, первые две попытки по поднятию танкера Delfi в Одессе - не удались.