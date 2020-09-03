Израиль о паломничестве в Умань: хотим убедиться, что правила едины для всех

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Черкасская облгосадминистрация работает над созданием единых правил по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период паломничества в Умани. Израиль в свою очередь хочет убедиться, что правила едины для всех. Об этом сказал посол Израиля в Украине Джоэл Лион на встрече с главой Черкасской ОГА Сергеем Сергийчуком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

“Независимо от того, сколько приедет паломников, мы хотим убедиться, что правила едины для всех. И что все права будут соблюдены должным образом. Встретились с представителями полиции, службой чрезвычайных ситуаций. Разговор был конструктивным”, — отметил Лион.

Отмечается, что Сергийчук проинформировал его о мерах, которые принимает город в связи с паломничеством.

“В этом году в мире сложилась чрезвычайная ситуация с коронавирусом. Поэтому ради здоровья и безопасности людей необходимо соблюдать строгих карантинных мероприятий. Хочу заверить — ситуация в Умани находится под моим личным контролем. В администрации работают сейчас над созданием единых правил по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Как гражданами Украины, так и иностранцами, которые будут находиться в Умани в период паломничества”, — сказал глава Черкасской ОГА.

Напомним, по мнению МИД Украины, ситуация с хасидами-паломниками в Умани не окажет негативного влияния на отношения между Украиной и Израилем.